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среда, 08 мая 2019 00:45

Зеленский торгуется с Верховной Радой

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"Инаугурация должна состояться 19 мая. На этой дате я настаивал на встрече с главами парламентских фракций, писал в письме председателю Верховной Рады Андрею Парубию, - сообщает новоизбранный президент 41-летний Владимир Зеленский в "Фейсбуке" 4 мая. - Надеюсь, народные депутаты поддержат наши предложения на заседании 14 мая. Ведь нам нужно работать, в том числе и с парламентом".

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что 19 мая неудачная для инаугурации дата. Это День памяти жертв политических репрессий, когда по всей стране проводят траурные мероприятия.

Инаугурация должна состояться не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов - 3 июня. Новоизбранный глава государства должен присягнуть украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады.

- На публику Зеленский спешит с инаугурацией. А на самом деле хочет максимально отсрочить ее. Потому что не готов полноценно занять пост президента, - говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

- Заявления о вступлении в должность направлены на избирателя, который ждет "решительных шагов". Зеленский торгуется с парламентариями: я вас не распускаю, а вы поддержите мои кадровые назначения - руководителей Службы безопасности, Нацбанка, Министерства иностранных дел, Генпрокуратуры и Минобороны. Между тем в Верховной Раде хотят показать, что не боятся его.

У Зеленского нет целостной программы развития страны. Нет и профессиональной команды, которая могла бы заполнить более двух тысяч вакансий в исполнительной власти. Ему не выгодны досрочные выборы в парламент, потому что сегодня нет 300 человек, которые пойдут от партии "Слуга народа" по мажоритарным округам и списку. Кандидаты, готовые заполнить эту квоту, есть у других тяжеловесов, которые сотрудничают с Зеленским. Но Владимир понимает: если пригласит их в свою политсилу, потом не сможет контролировать фракцию. И это поставит крест на его политической карьере.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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