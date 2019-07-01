Зеленский объявил о переезде в Украинский дом

— Концепция хорошая, нравится. А это здание станет историческим музеем, — говорит президент 41-летний Владимир Зеленский. В своем кабинете на ул. Банковой разговаривает с архитектором. Смотрит проект нового офиса в Украинском доме на Крещатике. Видео опубликовали в "Фейсбук" 20 июня.

В тот же день президент издал указ о создании Офиса вместо Администрации. Его расположат на трех этажах. Стены сделают прозрачные. Перед зданием поставят фонтан. Там будет место для протестов граждан. Кабинет Зеленский хочет с видом на Европейскую площадь.

— Возможно, Зеленский не знал, что в Украинском доме был музей Ленина (действовал в 1982-1993 годах. — ГПУ). Учитывая его возраст и то, что он не киевлянин. Это меня в далеком 1984-м принимали в пионеры в этой постройке, — говорит бывший командир роты батальона "Айдар" 45-летний Евгений Дикий.

— Для открытого офиса Украинский дом подходит. Но помещений, где могли бы работать чиновники, там немного. Разве значительно сократят аппарат. Сейчас работников АП — более 400. Даже более чем сотню там будет разместить непросто.

Несмотря на это решение Зеленского оправдано. На Банковой призрак Щербицкого (первый секретарь ЦК Компартии Украины 1970-1980-х. — ГПУ) не то, что ходит по коридорам, он там хозяйничает. Там до сих пор дух застоя. Это видно по тому, как медленно движутся бумаги. Мое представление на награждение орденом "За мужество", когда его уже согласовали все военные, два года шло в АП до указа президента. Если молодым, энергичным "квартальцам" удастся обновить подходы в работе Офиса, упростить принятие решений, то дай им Бог удачи.

Мы не знаем, чего ожидать от президента. Зеленский еще может стать не худшим главой государства. Но если все пойдет плохо, скажу как участник трех украинских революций — Украинский дом штурмовать в четыре раза легче, чем Банковую.