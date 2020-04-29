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четверг, 30 апреля 2020 07:16

"Зеленский хочет турборежим в правительстве. Саакашвили для этого подходит"

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— У меня есть большой опыт сотрудничества с Международным валютным фондом. И большой опыт побед, — говорит третий президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации 52-летний Михеил Саакашвили. 24 апреля пришел в конгрессно-выставочный центр "Парковый" в Киеве на встречу с фракцией "Слуга народа".

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьер-министром по вопросам реформ. "Президент считает, что у господина Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства. Предложил ему поделиться своим видением", — заявили в Офисе президента.

Членов правительства назначает парламент. 28 апреля стало известно, что вопрос заблокирован. Кабмин отозвал из Верховной Рады представление на назначение Саакашвили.

"Во фракции "Слуга народа", его готовы поддержать примерно 140-170 депутатов. Голосов нет, потому что президент не поддержал Саакашвили публично, — написал в фейсбуке журналист 43-летний Юрий Бутусов. — Не озвучил, какие реформы он хотел бы воплотить руками Саакашвили, каких результатов хочет добиться в управлении страной. Значит, это назначение Зеленский рассматривал как медийную игру. Офис президента понимает, что провал переговоров с Саакашвили завершится скандалом. Поэтому обдумывает, что предложить ему вместо этой должности. Такой подход ослабит доверие к инициативам Банковой. Зеленский и его офис не имели представления о последствиях выдвижения Михеила Саакашвили. Но еще меньше понимают, к каким сокрушительным последствиям приведет отказ его назначать".

Михеил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая прошлого года. Президент Владимир Зеленский возобновил ему гражданство, прекращенное Петром Порошенко.

Поселился в доме в селе Лесники под Киевом. Участок там купила его мать — владелец и ректор одного из крупнейших частных университетов в Грузии. Также политик имеет квартиру-пентхаус в Одессе.

Руководитель Офиса президента 48-летний Андрей Ермак называет Саакашвили давним знакомым. Оба — выпускники Института международных отношений Киевского национального университета им. Тараса Шевченко.

— Возможно, Зеленский ищет козла отпущения. На тот момент, когда станет понятно, что экономика сильно просела, — говорит политтехнолог 43-летний Алексей Голобуцкий.

- Шмыгаль - неизвестная личность. Повесить провалы на него будет трудно. А Саакашвили знают большинство украинцев. Можно на него перекинуть весь негатив, связанный с карантином. А возможно, у президента нет плана выхода из кризиса. Поэтому используют любую идею.

Голосов за назначение нет. Зеленский пустил этот вопрос на самотек. Не хочет брать ответственность, уговаривать депутатов. Хочет, чтобы это выглядело как народная инициатива.

— Если бы были голоса, вопрос с назначением решили бы быстро. А так Михеилу Саакашвили нужны переговоры с разными людьми в "Слуге народа", другими фракциями, — говорит политолог Владимир Фесенко, 61 год.

— Это решится. Саакашвили может быть советником президента, неофициальным куратором правительства. Зеленский перед заседанием парламента может приехать на собрание фракции "СН" и убедить проголосовать за это назначение.

Определенная пауза Зеленскому даже выгодна. Так он покажет Саакашвили, от кого тот будет зависеть.

Против Саакашвили — разные группы. Это и олигарх Игорь Коломойский, по некоторым данным, министр внутренних дел Арсен Аваков — хотя конфликтов между ними сейчас нет. Для бывших "регионалов" Саакашвили просто чужой.

Публично премьер Денис Шмыгаль будто поддерживает политика, неофициально — в правительстве нет положительных эмоций по поводу его прихода. Но самая большая группа оппонентов и критиков Саакашвили — в "Слуге народа". Те, кто опасаются, что он из-за своих амбиций рано или поздно снова войдет в конфликт. Сначала в правительстве, а потом и с президентом.

Зеленский ищет способы усилить Кабмин. Три месяца подбирает вице-премьера по экономическому развитию, мощную фигуру с опытом. Поэтому кандидатура Саакашвили - привлекательна. Да и психологически они похожи - оба подвержены резким, быстрым действиям. Президенту нужен "энерджайзер" в Кабмине, который обеспечит турборежим. Такой себе Андрей Богдан (бывший руководитель Офиса президента. — ГПУ), только в правительстве.

Свои мотивы по назначению Саакашвили есть и у Андрея Ермака. Тот не может заниматься всем. Руководителю Офиса президента нужен человек, с которым имел бы постоянную коммуникацию и через которого мог бы влиять на правительство.

Польза для страны от Саакашвили у власти может быть, учитывая его опыт реформ, международных связей. Если только не начнет действовать слишком эгоцентрично и вместо постоянной административной работы прибегнет к пиару.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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