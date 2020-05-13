Зеленский дал должность Саакашвили

Михеил Сакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ. 7 мая на эту должность его назначил президент Владимир Зеленский.

"Я готов помогать президенту, — пишет 52-летний Михеил Саакашвили в фейсбуке. — Огромное спасибо всем, кто поддерживал, но главная работа начинается сейчас. Без сотрудничества с Верховной Радой, правительством, гражданским обществом и бизнесом ничего не выйдет. А у нас обязательно должно получиться".

— Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после назначения, — говорит 42-летний Владимир Зеленский. — Но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат — по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни. Мы с ним много об этом говорили. Рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне в Грузии, потом всех разогнал. Через некоторое время назначил других — и пришлось разогнать снова. Сложная реформа. Я хочу, чтобы он ею занимался. Второй момент — у Саакашвили есть крепкие инвестиционные связи со многими странами.

После назначения Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций, хоть о пересмотре дипломатических отношений речь не идет. Саакашвили на родине заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Наказание не отбыл. Грузинские власти требуют передать им экс-президента.

В Украине Михеил Сааакашвили в 2015-м получил гражданство. Руководил Одесской облгосадминистрацией. Через два года его лишили гражданства и выдворили из страны. Вернулся 29 мая прошлого года. Президент Владимир Зеленский возобновил ему гражданство.

Исполнительный комитет реформ как вспомогательный орган при президенте Украины. Его основная задача-подготовка предложений по реформам, их внедрение и проверка реализации. Исполком является частью Национального совета реформ. Его основали шесть лет тому назад.