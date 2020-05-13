Зеленский дал должность Саакашвили

 
Ексклюзивы
1/5
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского
Просмотров: 900
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Конкуренция выросла: украинцы согласны на меньшие зарплаты, лишь бы работать
Просмотров: 693
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Примерно каждые четыре года создают очередную партию мэров - Рахманин
Просмотров: 108
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Хуже наверное писали только при Азарове - экономист о программе правительства Шмыгаля
Просмотров: 1359
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 945
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 5616
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 450
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4860
Фото
Все фото
4
3
2
2
2
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Бензин будет дешевым несколько месяцев после карантина
Просмотров: 1773
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3195
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 756
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 4023
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1908
Колонка
Елизавета Красниченко
Елизавета Красниченко
13 мая 2020
Просмотров: 378
Червона сукня
– Мам, дивися, це ж ведуча програми музичних привітань. А чому вона в червоній сукні? – згадався епізод із дитинства. Брюнетка у ...
четверг, 14 мая 2020 07:35

Зеленский дал должность Саакашвили

  Комментировать
 

Михеил Сакашвили возглавил Исполнительный комитет реформ. 7 мая на эту должность его назначил президент Владимир Зеленский.

"Я готов помогать президенту, — пишет 52-летний Михеил Саакашвили в фейсбуке. — Огромное спасибо всем, кто поддерживал, но главная работа начинается сейчас. Без сотрудничества с Верховной Радой, правительством, гражданским обществом и бизнесом ничего не выйдет. А у нас обязательно должно получиться".

— Результатов работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после назначения, — говорит 42-летний Владимир Зеленский. — Но в ближайшие месяцы он должен быть. Результат — по поводу дерегуляции в бизнесе и реформы таможни. Мы с ним много об этом говорили. Рассказал, что в свое время поставил новых людей на таможне в Грузии, потом всех разогнал. Через некоторое время назначил других — и пришлось разогнать снова. Сложная реформа. Я хочу, чтобы он ею занимался. Второй момент — у Саакашвили есть крепкие инвестиционные связи со многими странами.

После назначения Грузия отозвала своего посла в Украине для консультаций, хоть о пересмотре дипломатических отношений речь не идет. Саакашвили на родине заочно приговорен к шести годам тюрьмы. Наказание не отбыл. Грузинские власти требуют передать им экс-президента.

В Украине Михеил Сааакашвили в 2015-м получил гражданство. Руководил Одесской облгосадминистрацией. Через два года его лишили гражданства и выдворили из страны. Вернулся 29 мая прошлого года. Президент Владимир Зеленский возобновил ему гражданство.

Исполнительный комитет реформ как вспомогательный орган при президенте Украины. Его основная задача-подготовка предложений по реформам, их внедрение и проверка реализации. Исполком является частью Национального совета реформ. Его основали шесть лет тому назад.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский дал должность Саакашвили». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Нидерланды захватили за пять дней

Самое читаемое
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 2 Просмотров: 23015
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 21114
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
Обнаженная, в черной сетке: фитоняшка удивляет подписчиков разносторонними образами
8
 Просмотров: 15048
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика
В Украину снова приближается холод - прогноз синоптика Просмотров: 13374
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
Отписалась от старости: 70-летняя дизайнер поразила Instagram
21
 Просмотров: 10863
Политика
"Кабмин Шмыгаля не проведет реформы. Это стихийная команда, которую собрал Офис президента"
"Кабмин Шмыгаля не проведет реформы. Это стихийная команда, которую собрал Офис президента" Просмотров: 18
Рада приняла "антиколомойский" закон
Рада приняла "антиколомойский" закон
Тимошенко с Власенко получили 11 миллионов долларов
Тимошенко с Власенко получили 11 миллионов долларов Просмотров: 36
"Мэры не хотят идти на поклон к большим партиям"
"Мэры не хотят идти на поклон к большим партиям" 1 Просмотров: 351
Ресторан нардепа работал во время карантина
Ресторан нардепа работал во время карантина Просмотров: 153
Больше всего комментируют
4
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
4
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
4
Зарубежные украинцы призвали Зеленского прекратить политическое преследование Порошенко, Федыны и Вятровича
4
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
4
США могут ввести жесткие санкции против Китая: представили законопроект
Голосов: 117
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua