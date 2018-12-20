Жебривский ушел с должности аудитора НАБУ

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 180
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1296
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3672
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3906
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
3
2
2
2
3
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Власть договорилась с Кернесом
Власть договорилась с Кернесом
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Умер человек, который написал Акт независимости, а в государстве даже траур не объявили
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3159
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 314
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 00:35

Жебривский ушел с должности аудитора НАБУ

  Комментировать
 

15 декабря Павел Жебривский написал заявление в Администрацию президента о сложении полномочий аудитора Национального антикоррупционного бюро. На эту должность его назначил Петр Порошенко в июне.

Ежегодно Бюро должно проверять независимая аудиторская комиссия. Она может рекомендовать уволить руководство НАБУ. В комиссии работают три аудитора — от парламента, президента и Кабмина. От правительства это Михаил Буроменский — руководитель Института прикладных гуманитарных исследований. От парламента — правозащитник, бывший судья в международном суде ООН и представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. Комиссия так и не начала работу.

"Для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет. Верховная Рада это игнорирует, — пишет в "Фейсбуке" 56-летний Павел Жебривский.

— Это сделало невозможным выполнение работы, которую я считал важной и почетной. Прошло полгода. Предложения и проекты документов, законов и положений аудиторы разработали и подали в соответствующие органы власти. Бездеятельность — не мое. Возобновляю участие в политическом процессе, в частности — для борьбы с коррупцией".

До этого Жебривский три года возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию.

Автор: Екатерина КОБА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жебривский ушел с должности аудитора НАБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 3 Просмотров: 38982
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 25400
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12276
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 11952
Леся Никитюк рассказала правду о &quot;Танцах со звездами&quot;
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
 Просмотров: 10377
Политика
Насиров хочет отсудить у врача миллион
Насиров хочет отсудить у врача миллион
Порошенко стал катастрофой для Путина
Порошенко стал катастрофой для Путина Просмотров: 162
С Медведчуком могут работать оба президента
С Медведчуком могут работать оба президента
Надежда Савченко прекратила голодовку
Надежда Савченко прекратила голодовку
Порошенко ответил на 36 вопросов
Порошенко ответил на 36 вопросов Просмотров: 216
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
19
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 616
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua