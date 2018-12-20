Жебривский ушел с должности аудитора НАБУ

15 декабря Павел Жебривский написал заявление в Администрацию президента о сложении полномочий аудитора Национального антикоррупционного бюро. На эту должность его назначил Петр Порошенко в июне.

Ежегодно Бюро должно проверять независимая аудиторская комиссия. Она может рекомендовать уволить руководство НАБУ. В комиссии работают три аудитора — от парламента, президента и Кабмина. От правительства это Михаил Буроменский — руководитель Института прикладных гуманитарных исследований. От парламента — правозащитник, бывший судья в международном суде ООН и представитель Украины в Совете ООН по правам человека Владимир Василенко. Комиссия так и не начала работу.

"Для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет. Верховная Рада это игнорирует, — пишет в "Фейсбуке" 56-летний Павел Жебривский.

— Это сделало невозможным выполнение работы, которую я считал важной и почетной. Прошло полгода. Предложения и проекты документов, законов и положений аудиторы разработали и подали в соответствующие органы власти. Бездеятельность — не мое. Возобновляю участие в политическом процессе, в частности — для борьбы с коррупцией".

До этого Жебривский три года возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию.