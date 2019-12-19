Зарплата министра должна быть в три раза выше средней по стране

Министру экономического развития, торговли и сельского хозяйства 44-летнему Тимофею Милованову в ноябре насчитали 1630% премии. Это составляет 271 тыс. грн. Такую выплату должно согласовать правительство.

Документ опубликовали журналисты сайта DT.UA. В нем говорится, что Милованов в сентябре получил 40,1 тыс. грн, в октябре - 68,3 тыс. грн.

"Все выплаты за три месяца работы в министерстве - 93 122 гривен. Это 31 041 гривна в месяц, - написал Милованов в "Фейсбуке". - Хочу получать зарплату, как другие министры. Плата должна быть такой, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился работать".

Впоследствии в соцсети появилось еще одно сообщение министра:

"О зарплате. Глава облгосадминистрации получает 15 тысяч гривен. Обществу нужно перестать заниматься самообманом. Невозможно ожидать честных профессионалов в государственной службе за зарплаты, которые в десятки или сотни раз меньше тех, что платят на рынке за соответствующие навыки и опыт".

Раньше Милованов говорил, что получает 18 тыс. грн и этого ему хватает разве что на такси.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что документы о премии ему не поступали. Глава правительства за ноябрь получил 35,1 тыс. грн. Министр внутренних дел Арсен Аваков заработал 37,7 тыс., плюс 50,6 тыс. грн премии. А министру финансов Оксане Маркаровой за октябрь насчитали 61,8 тыс. грн зарплаты, из которых 23 тыс. - премии, пишет портал "Слово и Дело".

- Высоких зарплат не надо бояться, они должны быть на уровне стран Восточной Европы. Министру должны платить 10 тысяч долларов (234 тыс. грн. - ГПУ). Чтобы не воровал, - говорит политолог 31-летний Николай Давидюк. - Но правительство - это чиновничья элита. Те, кто там работают, должны быть эффективны в работе.

Нужно объяснять гражданам, почему государство должно платить чиновникам высокие зарплаты. Бывший руководитель Укрзализныци Войцех Бальчун имел около миллиона гривен - 40 тысяч долларов. За год сделал компанию прибыльной на 300 миллионов. Для такого крупного предприятия - вроде и немного. Но перед тем было минус 15 миллиардов гривен.

- Министры должны получать в два-три раза больше средней зарплаты по стране, - говорит политолог Виктор Таран, 41 год.

- Сейчас она в пределах 10-12 тысяч. Умножив на три, получается 30-40 тысяч. С надбавками это может быть - до 50 тысяч гривен. Так делают в странах ЕС - Польше, Германии.

Разрыв между зарплатами не может быть большой. В стране идет война, следующие три года надо отдать 24 миллиарда долларов по внешним обязательствам. Минимальные пенсии и прожиточный минимум - в пределах 2 тысяч гривен. Поэтому если отдельным министрам не нравится уровень зарплат, пусть идут в частный сектор. Или прилагают усилия, чтобы запустить экономику, строят эффективные модели управления государством, предлагают инновационные законы, привлекают инвесторов. Придумывают, как должен увеличиться ВВП. Правительство обещало 40 процентов за пять лет. Экономика будет расти, тогда и зарплаты повысятся.

Система с премиями - оправдана. Стимулирует чиновника работать. Их размер надо корректировать в зависимости от результатов работы.