Задержали бывшего командира Нацгвардии

Детективы Национального антикоррупционного бюро 14 мая задержали бывшего командующего Национальной гвардии генерал-полковника 55-летнего Юрия Аллерова. Ему и двум должностным лицам строительной компании "Укрбуд" вручили подозрения в завладении имуществом Нацгвардии более, чем на 81 млн грн. Находятся в изоляторе.

В 2000-х Главное управление внутренних войск МВД и застройщик заключили соглашение о строительстве жилого комплекса на территории бывшей военной части. В обмен на земельный участок площадью 1 га в Печерском районе Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 паркомест. Однако в 2016-2017 годах ведомство отказалось от этих квартир в обмен на 65 в доме на окраине столицы. В результате потеряно активов на 81635448 грн, объясняют в НАБУ.

Юрия Аллерова освободили от должности командующего Нацгвардии указом президента 7 мая. Заявление написал сам. Командовал ведомством с декабря 2015 года. До этого возглавлял Западное и Южное территориальное командование Внутренних войск Украины.

В 2016-ом получил орден Богдана Хмельницкого II степени "за личные заслуги в защите территориальной целостности Украинского государства, мужество и высокий профессионализм, проявленные в противодействии проявлениям сепаратизма в Харьковской области в апреле 2014 года". Тогда Аллеров уговорил деморализованное событиями на Майдане спецподразделение "Ягуар" выехать в Харьков и разблокировать госучреждения, захваченные пророссийскими боевиками и сепаратистами. Также содействовал в получении агентурной информации из оккупированного Славянска.