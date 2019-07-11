Забужко похвалила Европейскую солидарность за Вятровича в списке

- Мне было интересно, кто не побоится взять Вятровича? Его последовательную и концептуальную политику смены символической собственности на украинские города, поселки и улицы, особенно в тех областях, которые "готовили под Россию", - говорит писательница Оксана Забужко в эфире телеканала "Эспрессо".

- В Вятровича и дальше летят стрелы от тех, кто ждет и верит, что они вернутся, что 2014 год можно будет отыграть, другим способом разыграть тот же сценарий разделения Украины. Их нервировала декоммунизация даже на уровне табличек и памятников. Это то, с чего всегда начинала российская власть, куда она ни приходила бы - маркировала территорию. Метила своими гиви, моторолами, этими оккупантами и палачами.

Думала, если не побоятся взять Вятровича - значит, у людей это серьезно. Такой партией стала "Европейская солидарность". Это закрывает для меня тему, за кого я буду голосовать, - говорит Забужко. - Это также дает определенную надежду на то, что, возможно, мы получим шанс на зарождение в будущем политической силы с определенными убеждениями. Не клуб того или иного денежного мешка, а политической силы, где весомы принципы, взгляды, идеи и убеждения.

Директор Института национальной памяти Владимир Вятрович идет в парламент по списку партии Петра Порошенко "Европейская солидарность".