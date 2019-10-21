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вторник, 22 октября 2019 05:30

За Олега Гладковского внесли более 10 миллионов залога

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49-летнего Олега Гладковского, бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны, Высший антикоррупционный суд 19 октября отправил в следственный изолятор на два месяца с правом выйти под 10 623 130 грн залога. За два дня до этого стражи порядка не выпустили экс-чиновника из аэропорта "Борисполь". А детективы Национального антикоррупционного бюро впоследствии задержали в ресторане. Залог 21 октября внесла семья. В тот же день он вышел из СИЗО.

Олег Гладковский летел на выставку автобусной техники в Брюссель и не пытался сбежать из Украины, заявили в автокорпорации "Богдан". Он — ее президент.

Гладковский способствовал, чтобы грузовики МАЗ 3617, которые производит дочернее предприятие компании "Богдан Моторс", попало в государственный заказ, по версии следствия. Их купили по завышенным ценам. Государство потеряло более 10,6 млн грн. А также в декларациях за 2016-2018 годы не указал доходы жены от аренды недвижимости в центре Киева. Совокупно - более 4 млн грн.

Гладковский обвинения отвергает. Дело считает политическим.

- Мы будем обжаловать решение суда. Он не имел оснований избирать такую меру пресечения, — говорит на суде 19 октября Руслан Волынец, адвокат Гладковского.

В феврале 2019-го Олег Гладковский с сыном Игорем стали фигурантами журналистского расследования о хищениях в оборонном комплексе.

Якобы в 2015 году Гладковский-младший с бизнес-партнерами Андреем Рогозой и Виталием Жуковым организовали схему контрабанды запчастей из России. За них украинские государственные оборонные предприятия переплачивали в два-четыре раза. А участники схемы заработали как минимум 250 млн грн. 4 марта президент Петр Порошенко уволил Гладковского из СНБО. Тот вернулся на должность президента "Богдана", где работал до государственной службы.

- Операции Олега Гладковского антикоррупционные органы разоблачили еще в 2016 году. Но тогда историю свернули, потому что он — товарищ и бизнес-партнер Петра Порошенко, — говорит бывший нардеп 42-летний Егор Соболев. В Раде восьмого созыва был председателем парламентского комитета по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

— Теперь начинают оживать дела, которые тормозились. Новый президент шел на выборы с обещаниями "наказать коррумпированных папередников". Должен выполнять. И это хорошо. Потому что безнаказанность остается главным проклятием Украины. Если, преступая закон, чиновник будет знать, что его ждет заключение, конфискация имущества, ограничение права на госслужбу — это будет только на пользу стране. Наказание топ-коррупционеров изменит поведение следующих.

— Задержание Гладковского — это попытка улучшить имидж власти. А со стороны руководства НАБУ — смягчить негативное отношение власти к себе, — рассказывает политолог 63-летний Александр Кочетков.

— Для справедливого обвинительного приговора с конфискацией обычно берут кого-то "маленького" из системы. Кто что-то подписывал, кого можно "взять за жабры". Тогда он свидетельствует против "высших". Но Гладковский ничего не подписывал, не приказывал. Действовал через посредников, через сына, который, по Конституции, имеет право не свидетельствовать против отца. Доказательств не будет. А их отсутствие — свидетельство политического задержания.

С Сергеем Пашинским (нардеп восьмого созыва от "Народного фронта". 4 октября ему сообщили о подозрении в нанесении тяжкого телесного повреждения Вячеславу Химикусу. Пашинский выстрелил ему в ногу в 2016-ом. 7 октября экс-нардепа взяли под стражу на два месяца без права залога. — ГПУ) была такая же ситуация. Задержали за превышение самообороны, хотя обвинять надо в значительно большем. Однако топовые фигуры не влезают в сейф и не оставляют отпечатки пальцев на деньгах.

Власть торопится. Хотят отвлечь внимание от проблем "нормандского формата" и "формулы Штайнмайера". Рассуждают так: "Сейчас задержим знаковую фигуру, а дальше оно как-то рассосется".

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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