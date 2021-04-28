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четверг, 29 апреля 2021 00:51

Выплаты бывшим судьям увеличили на девять тысяч

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Пожизненное денежное содержание для бывших судей в этом году увеличилось на 9425 грн. В среднем они имеют 77 387 грн. Такие данные опубликовал Пенсионный фонд.

Судья на пенсии получает 50% от его вознаграждения в должности. В Украине 3556 бывших судей.

Средняя пенсия украинцев возросла на 217 грн и составляет 3724 грн. Пенсия военнослужащих возросла на 67 грн — до 5 650 грн. В стране более 11 млн пенсионеров.

- Пожизненное денежное содержание судей будет увеличиваться. Недавно на пенсию вышла судья Большой палаты Верховного суда Ирина Сапрыкина. Ее пенсия 275 тысяч гривен. Примерно столько будут иметь почти все судьи Верховного суда, — говорит юрист 41-летний Роман Маселко.

— Судьи апелляции получают до 200 тысяч, первой инстанции — 90-100 тысяч. Ежемесячно и пожизненно. Бывший председатель Высшего совета правосудия ушел на пенсию в 42 года. Будет получать около 120-150 тысяч, и ежегодно выплата будет расти.

Нельзя требовать от судьи быть независимым, справедливым и платить копейки. Но зарплата должна быть пропорциональная.

За границей судьи зарабатывают много. Однако на Западе средняя зарплата судьи превышает ежемесячный средний заработок гражданина максимум в четыре-пять раз. В Украине — в 30. Нынешние выплаты судьям выглядят, как издевательство. При этом Конституционный суд признал, что уменьшать эти зарплаты неправомерно.

Нужно, чтобы в систему заходили профессиональные и независимые судьи. Изменения надо начать с Высшего совета правосудия. Тогда за два-три года вся система изменится.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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