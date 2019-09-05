"Вместо затора под куполом Рады, получим законодательное цунами"

— На отмену депутатской неприкосновенности был серьезный запрос общества. Его не один десяток лет создавали сами депутаты. Обещали отменить и не выполняли, — говорит политолог Олег Саакян, 24 года.

— Неприкосновенность не является ни однозначным злом, ни позитивом. С одной стороны, она была неотъемлемой частью мандата. Привлекала нечистых на руку людей идти в депутаты, чтобы защитить активы и обезопасить себя от уголовных дел. С другой, помогала оппозиционным нардепам избежать давления власти.

Со времени Революции достоинства в следующие пять лет ситуация кардинально изменилась. Депутатская неприкосновенность превратилась в видимость (Верховная Рада восьмого созыва сняла ее с 13 народных депутатов по представлению правоохранительных органов. — ГПУ). Проблема не в неприкосновенности, а в судебной и правоохранительной системе.

Сегодня депутатская неприкосновенность фактически ликвидирована. Была иллюзия о ней, которая вызывает в обществе отвращение и является раздражителем. Теперь видимость лопнула. А запрос общества символически удовлетворили.

Что стоило бы оставить?

— Компромиссом мог бы быть индемнитет — защита депутата за его политическую деятельность, высказывания. Если это не является госизменой или разжиганием межнациональной розни.

В первый рабочий день парламент проголосовал за правительство и премьера. Чем вызвана такая поспешность?

- Политическое время сильно ускорилось. В команде Зеленского это понимают. Ожидания у общества очень высокие. Нужно давать быстрые ответы. Властям надо как можно скорее показать первые результаты.

Правительство всегда ассоциируется с профессионализмом. Нынешнее - более-менее состоит из технократов (профессионалы, не имеющие политических амбиций. — ГПУ). Это на фоне разочарованности в политиках вызывает положительное восприятие среди украинцев. Так уменьшают скепсис относительно непрофессиональности команды президента.

Команда Зеленского пришла из шоу-бизнеса. Там руководствуются принципом: "Все делается на завтра на утро. В обед уже можете не приходить". Темпы ускорены. Поэтому видим короткие сроки, жесткие заявления, четкое нарезки задач и ответственности. Даже там, где это выходит за рамки прямых полномочий.

Проблема парламента — законодательное цунами. Вместо затора, который был под куполом Рады, можем получить отсутствие каких-либо фильтров в принятии решений. Все это создает риски для деятельности Рады. Необходимо реформирование нормативно-правовой базы, закона о деятельности народного депутата, регламента.

Почему имена министров держали в тайне?

— Кто будет на каких должностях, до последнего не знали во властной команде. Решение формировал узкий круг. А принимал их сам Зеленский.

Обычно Кабинет министров становился продуктом договоренностей внутри парламента и олигархов, финансово-промышленных групп. Чтобы те получали полноту власти. Теперь этого не произошло. Поскольку власть в руках одной команды - офиса президента и монобольшинства парламента.

В правительстве вместо шести вице-премьеров — два. Также сократили количество министерств. Некоторые объединили. Это реальная необходимость или отсутствие кадров?

— Все правительство является одной командой. Каждого министра, включая премьера, можно в любой момент изменить. И это не повлечет крах всей политической архитектуры.

Власть реагирует на запрос общества, сокращать количество чиновников. Не разбирая - то ли депутатов, то ли министров воспринимают как привилегированный класс.

Скамья запасных на ключевые должности, которым доверяли бы в команде Зеленского, невелика.

Не будет ли вреда от объединения министерств экологии и энергетики?

— Зависит от налаживания работы, избежания внутренних противоречий. Ведь речь идет о разных профилях. Сделать это будет сложно. Если не удастся — работа обеих отраслей может быть парализована.

Какая логика в объединении Минэкономразвития с Минагропродом?

— Могло не хватать компетентных людей, которым доверяют. Или же министр Тимофей Милованов имеет свое видение, как одновременно управлять двумя отраслями. Другое-Минагрополитики могло просто уйти "под нож" сокращения.

Кабмин возглавил 35-летний Алексей Гончарук. До того три месяца был заместителем руководителя Офиса президента. Что можем сказать о нем с первых дней на посту?

— Из его заявлений понятно — настроен больше на результат, чем на процесс. В ближайшие месяц-два только увидим формирование повестки и стратегии.

Почему оставили в правительстве министров внутренних дел Арсена Авакова и финансов Оксану Маркарову?

— Оба являются переходными персонами. Пока новая команда войдет в курс дел, сможет перенять опыт. Аваков остается гарантом стабильности в силовом блоке. У Зеленского не нашли человека, который бы сел за штурвал министерства и гарантировал, что ничего не выйдет из-под контроля. Но напряжение относительно Авакова внутри властной команды остается. Его уход от должности - вопрос времени.

Если Маркаровой удастся несколько месяцев пересидеть без скандалов, проявить эффективность, то может остаться в политической обойме. Она не "токсична" для президента.

Как оцените состав правительства по пятибалльной шкале?

— На 4,5. Он лучше, чем можно было ожидать. Ряд министров имеют опыт и понимание работы в государственном аппарате. Минимум тех, кого общество воспринимало бы одиозными. В целом это правительство по стартовым позициям выглядит одним из лучших в истории.

Есть опасения, что правительством и парламентом будет руководить Офис президента. При каких условиях могут быть самостоятельные?

- Будет президентский патронат за Кабмином. Поле собственной политической игры для премьер-министра маленькое. Выстраивается иерархическая вертикаль, в которой президент будет стоять выше премьер-министра.

Ближайшее время парламент тотально зависеть от президента. Со временем — меньше. Связь может разорваться, если монобільшість распадется. Тогда внутри команды выделятся группы, которые будут конкурировать и в парламенте.

Во что реально выльются антикоррупционные обещания власти?

— Посадки будут. Как и уголовные производства в отношении знаковых политических фигур. На это есть политическая воля. К тому же с этим связана общественная поддержка команды Зеленского. Важно, чтобы это происходило в правовом поле. А целью не оправдывали средства.

Президент хочет себе больше полномочий

Также 3 августа нардепы направили в Конституционный суд семь проектов изменений в Основной закон.

Речь идет о ликвидации монополии адвокатов на представительство в суде. О полномочиях президента образовывать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований. О том, чтобы предоставить законодательную инициативу народу. Уменьшить количество нардепов до 300. Закрепить пропорциональную избирательную систему на парламентских выборах. Также — о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование, право Верховной Рады создавать консультативные и совещательные органы, по уполномоченным ВР.