"Власть убедили: от ареста Пашинского будете иметь только плюс"

- Сегодня увидели портновское (бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов, вернулся в Украину в мае. - ГПУ) правосудие. Они меня не испугают. Жаль, что мы снова вернулись во времена Януковича и Портнова. Это расправа, - говорит бывший народный депутат 52-летний Сергей Пашинский в Печерском районном суде Киева 7 октября. Судья Олеся Батрин объявила ему меру пресечения - заключение под стражу на два месяца, до 4 декабря.

Ходатайство об этом подало Государственное бюро расследований.

Следователи подозревают Пашинского, что он умышленно нанес тяжкие телесные повреждения жителю Васильковского района Киевской области 38-летнему Вячеславу Химикусу. Его во время словесной перебранки 31 декабря 2016 года экс-нардеп ранил из пистолета на дороге возле Василькова. Мужчина получил огнестрельный оскольчатый перелом бедренной кости левой ноги. Тогда Пашинский утверждал, что защищал себя и жену. Полиция открыла дело за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение. В июле 2017 года Генеральная прокуратура закрыла производство, потому что не выявила в его действиях состава преступления. В ноябре следующего года Химикусу сообщили о подозрении в хулиганстве. А 4 октября этого года ГБР объявило Пашинскому подозрение.

В суд пришел бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. Пашинского отправили в Лукьяновское СИЗО. Постановление может быть обжаловано в течение пяти дней.

- Основная версия, почему за Пашинского взялись сейчас - его личный конфликт с Андреем Портновым. Тот мстит. Хочет посадить, хотя бы в СИЗО, - говорит политолог Виталий Бала, 53 года.

- Если не будет "беспредела", адвокаты оправдают своего клиента. Прокуратура уже закрывала дело. Накануне суда Портнов публично заявлял, что у Пашинского будут проблемы. А после - мол, создадим ему в изоляторе "классные" условия. Это указывает на ангажированность суда. Как бы мы ни относились к Пашинскому, но последние события не имеют отношения к правосудию.

Пашинский стал фигурой, на которой делают политический пиар. Расчет - что гражданам это понравится, они не будут вникать в суть вопроса. Потому что когда нынешняя власть говорила, что будут сажать, речь шла о том, что кто-то зарабатывал на войне, коррупции. Но не за хулиганство.

Когда произошел инцидент с применением пистолета, на Пашинского сразу посыпались обвинения - мол, депутаты такие-сякие. Сформировалось определенное общественное мнение. Как и всех старых политиков. И нынешняя власть теперь играет на этих негативных эмоциях. Тот, кто это понимает, убедил представителей власти: от ареста Пашинского будет иметь только плюс для рейтингов.

Андрей Портнов признал, что это он стоит за подозрением Сергею Пашинскому. Говорит, это его адвокаты "подают ходатайство, жалобы, заявления и почти три года ведут в отношении него судебные процессы". Такими же делами угрожает пятом президенту Петру Порошенко.

"Петр Порошенко, надеюсь, вам понятно сегодняшнее решение суда по Пашинскому. Мы будем делать все, чтобы вы стали следующим клиентом следственного изолятора", - написал Портнов 7 октября.

"БПП" Порошенко и "Народный фронт" Авакова-Яценюка делали ГБР максимально ручным органом. Три года мы последовательно повторяли, что это ошибка и они же первые станут жертвой, - пишет в "Фейсбуке" председатель Центра противодействия коррупции 34-летний Виталий Шабунин.

- Пять лет мы так же говорили о необходимости судебной реформы. А нам кричали не раскачивать лодку. Уважаемые, теперь на своих шкурах почувствуйте незащищенность обычных людей перед беспределом правоохранительной и судебной систем. Теперь должны нести ответственность за утраченный вами шанс на реформы.

А "Слуги народа" - сделайте выводы из ошибок предшественников. Власть всегда временная. Оставьте по себе институты, которые будут руководствоваться законом, а не политической целесообразностью ".

4 раза избирался народным депутатом Сергей Пашинский. В Верховной Раде предыдущего созыва был заместителем председателя фракции "Народный фронт". Возглавлял Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. Во время Революции достоинства был одним из руководителей штаба национального сопротивления. Имеет дом на 1020 "квадратов" и семь земельных участков общей площадью 1,3 га в селе Хлепча Киевской области. Швейцарские часы "Брюгге" и "Шопард", два автомобиля "Мерседес-Бенц", катер. У жены два авто - "Фольксваген" и "Субару". У Пашинского $ 5 тыс. и 50 тыс. евро наличными, еще 159 тыс. грн в банке. У жены - $ 150 тыс., 50 тыс.евро наличными, 2317 грн и $ 1435 в банке. В феврале 2015 года 24-летний сын Пашинского Антон стал топ-менеджером государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" по экспорту и импорту оружия.