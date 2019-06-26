"Власть душит людей газом"

Пока в Европе цена на газ снижается - в Украине продолжает расти. Лидер Радикальной партии Олег Ляшко требует от президента вмешаться, потому что глава государства имеет для этого все полномочия.

Тарифы - это проблема номер один в Украине, ведь каждая третья семья не может платить за коммуналку. Об этом не понаслышке знает Олег Ляшко. Ни одна его встреча в любом городе или селе не обходится без жалоб людей на платежки с заоблачными суммами. Олег Валерьевич рассказал историю земляка из Черниговщины, которому приписали долг за коммуналку, превышающий доход его семьи.

- Михаилу Григорьевичу 73 года. Трудовой стаж - более 47 лет, пенсия - 2500 гривен. У его жены Аллы Ивановны - 40 лет трудового стажа и 2000 гривен пенсии, - рассказывает Олег Ляшко. - На двоих они имеют почти 90 лет трудового стажа и 4500 гривен пенсии. В мае семья получила счет за коммуналку в 4718 гривен. Это субсидия за 2018-2019 годы, которую требуют вернуть пенсионерам. На прошлой неделе представитель президента в Кабмине Андрей Герус на одном из эфиров сказал, что Зеленский шутил о высоких тарифах и никому не обещал их снизить. Михаилу Григорьевичу, его жене и миллионам украинцев, которые должны платить за газ вдвое больше, чем пенсия - совсем не весело.

Политик не раз призывал чиновников объяснить, почему цена на газ для украинцев растет, хотя во всей Европе - падает. Но ответа не получил.

- Парадокс: в Европе цена на газ снова снизилась и самая низкая за последние три года, а в Украине людям снова подняли цену на 400 гривен, - говорит народный депутат в парламенте во время часа вопросов к правительству. - И в июле снова обещают повысить. Объясните мне, пожалуйста, где же рыночная цена, которую вы обещали украинцам?

Несмотря на поручение Кабмина глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отказался снизить цену на газ. Однако это может сделать президент, убежден Ляшко.

- Согласно Конституции, президент может отменить решение правительства о повышении цены на газ, - говорит Ляшко. - В результате минимум вдвое будут снижены тарифы. Вот что должен сделать президент, а не шутить с судьбами людей, их доходами и будущим. Президент должен сделать все, чтобы у людей были деньги, полный холодильник и возможность платить не только за коммуналку, но и за все остальное. Поэтому вместо шуток надо пересмотреть бюджет, вычистить оттуда коррупционные схемы, увеличить зарплаты и пенсии, отменить решение правительства о повышении цены на газ и снизить тарифы, чтобы они были справедливыми. А потом, когда народ будет накормлен, одет, ухожен и дети будут иметь перспективу - можно и пошутить.