Владимир Зеленский стал президентом

- Мы пришли поддержать президента. Сегодня - историческое событие, - говорит киевлянка 60-летняя Наталья Голубцова. Утром 20 мая стоит за забором на площади перед Верховной Радой.

Правительственный квартал перекрыла полиция. Ждут инаугурации Владимира Зеленского. Пройти к зданию парламента можно по приглашению, специальному пропуску, журналистам - по аккредитации. На входах стоят рамки металлоискателя, охрана проверяет вещи. За час собираются более 3 тыс. человек.

- Мир - главная задача для президента. Не хочу, чтобы дети и внуки шли на фронт, - продолжает Наталья Алексеевна. - Есть научиться слушать друг друга. Чтобы не было так: ты не со мной - значит против меня. Надо, чтобы заработал бизнес. Чтобы светлые головы не ехали на заработки. Не все зависит от президента, но это начало.

- У нас почти все за Владимира голосовали, - говорит 77-летняя Кристина Герасимов из города Бережаны Тернопольской области. - На прошлых выборах поддерживали Порошенко. Ждали, чтобы лучше было. Не сложилось.

В 9:57 выходит Владимир Зеленский. Люди кричат: "Ура! Поздравляем!" Аплодируют и делают фото. Он здоровается. По красной дорожке проходит в Верховную Раду.

В сессионном зале на торжественное заседание пришли предыдущие главы государства Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко. Также мэр Киева Виталий Кличко и представители церквей. Среди иностранных гостей - президенты Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы и Венгрии. Присутствуют представители США, Канады, Франции, Польши, Турции, Молдовы, Азербайджана, Беларуси, Румынии, Словакии, Болгарии. Прибыли также премьер-министр Владимир Гройсман с членами правительства. Рядом сидит экс-премьер Арсений Яценюк.

Родители Зеленского Римма Владимировна и Александр Семенович и жена Елена сидят в ложе для почетных гостей.

Владимир Александрович приносит присягу на Пересопницком Евангелии и Конституции Украины. Получает штандарт, знак, гербовую печать, булаву и удостоверение президента Украины.

- После моей победы на выборах мой 6-летний сын сказал: "Папа, по телевизору говорят, что Зеленский - президент. Значит, я тоже президент?" Тогда это прозвучало как шутка, но потом я понял, что это истина. Потому что каждый из нас президент, - говорит с трибуны Верховной Рады 41-летний Владимир Зеленский.

- Это не моя, это наша общая победа, - продолжает. - И наш общий шанс. За который мы несем общую ответственность. И только что - не только я приносил присягу. Каждый из нас положил руку на Конституцию и присягнул на верность Украине. С сегодняшнего дня каждый несет ответственность за страну, которую мы оставим своим детям. Каждый на своем месте сможет сделать все для расцвета Украины. Европейская страна начинается с каждого. Мы выбрали путь в Европу, но Европа - не где-нибудь. Когда она будет вот здесь (показывает на голову. - ГПУ) - тогда появится и во всей Украине. И это - наша общая мечта.

Обращаюсь ко всем украинцам в мире. Нас 65 миллионов. Вы нам очень нужны. Всем, кто готов строить новую, сильную и успешную Украину, я с радостью предоставлю украинское гражданство. Вы должны ехать в Украину не в гости, а домой. Мы ждем вас. Все это поможет нам начать новую эпоху.

И наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе. Для того, чтобы наши герои больше не погибали, я готов на все. Не мы начали эту войну. Но нам ее заканчивать. И мы готовы к диалогу. Наш следующий вызов - это возвращение утраченных территорий. И сегодня мы должны возвращать их сознание. Вот что мы потеряли. И я точно это знаю.

И я хочу обратиться к нашим защитникам. Не бывает сильной армии там, где власть не уважает людей, которые ежедневно отдают жизнь за страну. Я сделаю все, чтобы вы чувствовали уважение. Это достойное финансовое обеспечение, ваши жилищные условия, законные отпуска после выполнения боевых задач, отдых для вас и ваших семей. Нужно не говорить о стандартах НАТО, а творить эти стандарты.

Мы построим страну других возможностей. Где все равны перед законом, где есть честные и прозрачные правила игры. Одни для всех. А для этого к власти должны прийти люди, которые будут служить народу. И я очень хочу, чтобы в ваших кабинетах не было моих изображений. Потому что президент - не икона, не идол, не портрет.

В течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Теперь буду делать все, чтобы украинцы по крайней мере больше не плакали.

Президент выступает 18 мин. Дважды переходит на русский. Объявляет о роспуске Верховной Рады. Призывает правительство уйти в отставку. После выступления идет принимать командование Вооруженными силами Украины.

- Работаю в Киеве со времени Майдана. Думала, приеду на два месяца, и осталась, - говорит журналистка 32-летняя Аида Хамеджанова из Казахстана. - Люди говорят, что думают и на украинском, и на русском, и на английском. Очень образованный народ. Казахи активно читают новости о вас, комментируют. Часто пишут: "Казахского варианта Зеленского у нас, к сожалению, никогда не будет".

Около 11:00 все расходятся.