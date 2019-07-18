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пятница, 19 июля 2019 06:05

Виктор Полозов убежден, что задача номер один - не дать погибнуть украинскому селу

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Сотни километров проехал председатель Черкасской областной организации Аграрной партии Украины Виктор Полозов во время предвыборной кампании, общаясь с людьми, живущими в городах и селах 197-го избирательного округа. О том, какие он сделал для себя выводы и какие задачи ставит на время своей будущей каденции в Верховной Раде, он поделился с нашим корреспондентом.

- Украинское село, к сожалению, погибает. Из Черкасского, Каневского и Золотоношского районов моего округа худшая ситуация в Каневском. Люди массово уезжают.

Теперь главная задача - не дать погибнуть украинскому селу, - говорит Виктор Полозов, председатель Черкасской областной организации Аграрной партии Украины. Баллотируется в народные депутаты по 197-му округу. Центр округа в Каневе. В него также входят города Золотоноша, Канев, часть Сосновского района Черкасс, Золотоношский район, части Каневского и Черкасского районов.

- Есть такие села, где остались по три хижины. Там живут пожилые люди, которым просто некуда деваться. Пройдет несколько лет, и их на карте страны уже не будет, - говорит Виктор Александрович. Во время предвыборной кампании объездил села Черкасской области.

Почему из сел массово выезжают люди?

- Главная причина в том, что нет работы. Это общая проблема почти для всех сел. Особенно сложно там, где хозяйничают агрохолдинги. Крупные предприятия объективно заинтересованы в развитии сельской местности. Они не привлекают в свое производство местных жителей. Из-за этого села остаются один на один с проблемами, страдают от безденежья.

Вот например, достаточно большое село Кропивна Золотоношского района. Когда сюда пришел мощный агрохолдинг "Кернел" (ведущий в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ключевой поставщик сельскохозяйственной продукции из Причерноморья на мировые рынки. - ГПУ), ферму на полторы тысячи голов молочного стада закрыли, а коров распродали. Работы в селе не стало. Через несколько лет люди оттуда уедут.

Важно превратить Украину из сырьевого придатка ведущих государств мира в страну с глубокой переработкой продукции. Не вывозить за границу зерно, чтобы потом завозить назад немецкие или финские крупы, а создавать на месте.

Вместе с тем есть немало сел, где работают животноводческие предприятия. Какая у них проблема?

- Там другая беда - экология. Люди не вкладывают в экологические технологии надлежащих средств и усилий. Селяне жалуются на неприятный запах, идущий от предприятий, на недостаток воды в колодцах. Недостаточно очищают сточные воды, которые попадают в реки. Однако общая проблема та же, что и с агрохолдингами. Большой бизнес заботится о своем заработке, а не о людях, которые живут вокруг их предприятий.

Какие первые шаги сделает Аграрная партия, когда придет в Верховную Раду?

- В парламенте необходимо создать аграрную фракцию. Не комитет, состоящий из представителей различных партий, а именно фракцию. Это крайне важно для возрождения украинского села. Хозяйство необходимо направить так, чтобы создать для сельского населения и аграриев реальные перспективы. Залогом этого должен стать севооборот в растениеводстве, только так можно уберечь почвы и молочные фермы в животноводстве.

Конечно, основой экономики Украины является промышленность. Но сельское хозяйство сегодня дает 20 процентов нашего валового внутреннего продукта, 40 процентов валютной выручки.

Что нужно для того, чтобы перейти от производства сырья к глубокой переработке?

- Прежде всего нужна нормальная финансово-кредитная система. Чтобы кредиты для села выдавали под минимальный процент. Идеально - до 5 процентов. Стоит вернуть аграрному сектору специальный режим НДС. Также нужны некоторые изменения в налоговой политике. Например, переход от налога на прибыль к налогу на гектар земли.

Кроме поддержки сельского хозяйства, какие еще шаги планируете инициировать после избрания в парламент?

- Главная цель любого парламентария - это улучшение благосостояния людей. Для этого надо, чтобы заработала экономика. Прежде всего речь идет об индустрии: металлургии, машиностроении, химической, легкой промышленности.

Важными задачами также является выведение экономики из тени, улучшение конкурентоспособности различных отраслей украинской промышленности, уменьшение стоимости энергоносителей и электричества. Сегодня стоимость электроэнергии и природного газа завышена в два-три раза.

Насколько корректно проводят избирательную кампанию в 197-м округе?

- Все честно. Я не беру во внимание отдельные не слишком тактичные публикации. Но ярко выраженных противоправных, агрессивных, провокационных, некорректных действий я не наблюдаю. Это большое преимущество нынешней избирательной кампании.

Автор: Максим СТЕПАНОВ
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19
июля

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