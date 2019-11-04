Вернули ответственность за незаконное обогащение

31 октября Верховная Рада вернула в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за незаконное обогащение.

Чиновник будет отвечать, если его состояние превышает законные доходы более чем на 6,5 млн грн. За это могут посадить на 5-10 лет с лишением права занимать должности до трех лет. Также предусмотрена гражданская конфискация имущества, если сомнительные доходы превышают законные на 1 млн грн.

Статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС для предоставления безвиза и кредитов МВФ. 26 февраля Конституционный суд признал ее неконституционной. Тогда закрыли 65 производств. В них фигурировали мэр Одессы Геннадий Труханов, экс-председатель Государственной фискальной службы Мирослав Продан, народные депутаты Игорь Мосийчук и Вадим Новинский, лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

- Незаконное обогащение повторно криминализировали, - говорит юрист 26-летний Евгений Крапивин. - Если человек не может объяснить, за какие деньги купил имущество, то его конфискуют и владельца наказывают. Это прежде всего касается чиновников.

Человек за год может зарабатывать 300 тысяч, а пользоваться автопарком на несколько десятков миллионов. Не имея никаких документов, что он заработал эти деньги. Значит - совершил преступление. Взял взятку, украл или участвовал в растрате имущества. Такая норма есть в законах многих европейских стран с 2000 года. И именно ее Конституционный суд признал такой, что не соответствует Основному закону. Мол, потому что не следствие должно доказывать вину, а человек - свою невиновность.

Сейчас предусмотрена гражданская конфискация. Если преступление совершено давно и доказать его невозможно, но сомнительные доходы превышают миллион гривен, можно применить гражданскую ответственность и отменить право собственности. Надо только доказать, что подозреваемый не мог приобрести это имущество законным путем.

Не исключено, что Конституционный суд под политическим влиянием отменит эту статью снова. Так может происходить до бесконечности. Хотя больше аргументов, что эта статья закона соответствует Конституции. Нардепы учли недостатки предыдущего.