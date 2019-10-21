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вторник, 22 октября 2019 06:51

Верховный суд сократил парламент в два раза

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Верховная Рада приняла во втором чтении закон об изменениях в органах судебной власти 16 октября. Президент Владимир Зеленский внес его как неотложный. Поступило 330 поправок. Документ рассматривали два дня.

— Когда меняется Верховная Рада или президент, судебная ветвь не подлежит роспуску, — говорит с трибуны парламента председатель Верховного суда 62-летняя Валентина Данишевская. Выступает против этого закона. - 19,5 тысячи заключенных ждут судебного решения. Не хватает двух тысяч судей. Перезагрузка Верховного суда негативно повлияет на систему.

Закон поддержали 236 нардепов - 219 из "Слуги народа" и 17 внефракционных.

Он сокращает состав Верховного суда с 200 до 100 судей.

В Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) будут работать 12 человек вместо 16. Она набирает судей и отвечает за их квалификацию. Ее членов назначат по конкурсу, к которому привлекут международных экспертов. На формирование нового состава имеют 90 дней. Каждый из членов ВККС будет работать четыре года.

Также при Высшем совете правосудия будет действовать комиссия по вопросам добропорядочности и этики из шести человек. Трое — от Высшего совета правосудия и столько же международных экспертов. Будет проверять судей Верховного суда на добропорядочность и увольнять тех, кто не соответствует требованиям.

Оклад судей Верховного суда уменьшили со 144 075 грн до 105 655 грн.

— Власть получила ручной Верховный суд. Уменьшили количество, чтобы ими было легче управлять, — говорит 36-летний Андрей Помазанов, эксперт по реформированию правоохранительных органов, органов юстиции и судебной ветви власти.

— Перезагрузку устроили, чтобы люди, которые прошли все круги ада (новый состав Верховного суда начал работать в декабре 2017-го. Еще часть назначили в апреле 2019-го. — ГПУ), либо присягнули новой власти на милость, либо уходили с должности.

В Верховном суде более 60 тысяч дел ожидают рассмотрения. Мы уменьшаем количество судей в два раза и оттягиваем его работу на полгода-год. Ежедневно поступает примерно 300 дел, за год их станет в разы больше. Фактически судебная ветвь власти на этот период будет недейственна.

Мы должны реформировать суды не с Верховного суда, а с местных. Самые судьбоносные решения принимают на местах.

— Закон предусматривает обновление Высшей квалификационной комиссии судей и этическую комиссию. Это шанс на настоящие перемены. Лучше, чем ничего. Но никаких гарантий не дает, — говорит Михаил Жернаков, эксперт по судебной реформе.

— Если мы наймем хороших судей, они будут принимать правильные решения. Иначе — все останется как есть или станет еще хуже. Однако мы навалили половину меда и половину дегтя — и верим, что они не смешаются. А так бывает редко.

Автор: Ольга КИРИЛЕНКО
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