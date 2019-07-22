В Верховную Раду проходят пять партий

На внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля проголосовало 49,84% избирателей - это более 14 млн украинцев.

Пять партий проходят в Верховную Раду IX созыва. Об этом свидетельствуют данные Национального экзит-пола. 5-процентный барьер преодолевают "Слуга народа" - 44,2%, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11,4%, "Европейская солидарность" - 8,8%, "Батькивщина" - 7,4% и "Голос "- 6,5%. Опросили 11 629 респондентов на 300 избирательных участках.

В бюллетене было 22 политсилы. 199 нардепов-мажоритарщиков выбирали в одномандатных округах. По состоянию на 13:55 понедельника ЦИК обработала 62,48% протоколов.

- В парламент проходит большое количество представителей партии президента. "Слуга народа" сами шокированы, сколько их депутатов люди поддержали в округах (по предварительным данным представители "Слуги народа" побеждают в 128 округах из 199. - ГПУ), - говорит политолог Богдан Бондаренко, 24 года.

- В 2014-м между парламентскими и президентскими выборами было полгода разницы. Этого хватило, чтобы довести до населения мнение, что концентрация власти в руках одного человека вредна (в первом туре президентских выборов 54% украинцев поддержали Петра Порошенко, но на выборах в Раду больше набрал "Народный фронт" - более 22%. - ГПУ). Сегодня эта ситуация особо никого не волнует.

Прогнозировали явку 45-50 процентов. Так и произошло. Люди в отпусках, за рубежом. Но это далеко не самый низкий показатель.

Людям все надоело. Общество устало и легко поддается манипуляциям. На этих выборах удалось мобилизовать антиэлитарный электорат. Сильных мажоритарщиков у партии президента почти не было. Люди в округах голосовали за бренд.

Парламент обновится. Но количество новых депутатов не обязательно перейдет в качество.

- Есть два рекорда. Результат по партийным спискам в партии Зеленского. И огромное количество мандатов по мажоритарным округам. Возможно, будем иметь монопартийное большинство, - говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко.

- Мини-сенсация - результат партии Анатолия Шария (прокремлевский блогер. Находится в розыске МВД с 2012 года. Получил убежище в Литве. Известный антиукраинскими высказываниями. По данным Национального экзит-пола "Партия Шария" набирает 3,1%. - ГПУ).

Есть огромное недоверие к старым политическим элитам. Спрос на новые лица сконцентрирован на Зеленском. Активность президента в июле сработала в пользу партии. Большинство избирателей положительно оценили его действия на посту. Это победа Зеленского, а не людей из списка "Слуги народа".

По мажоритарке положительная новость в том, что голосование за Зеленского победило гречку во многих регионах. Старые не нравятся, новых не знают. Поэтому голосуют за кандидата от партии.

Эти выборы - вызов для националистов. "Свобода" в прошлом году сделала огромную ошибку - легли под Порошенко. И часть ее голосов сейчас пошла "Европейской солидарности". Националисты сузились до ядра.

Вопрос в том, насколько стабильным будет этот парламент. Присутствие "Голоса" дает возможность образовать коалицию.

Парламент утратил некоторых активных и эффективных депутатов как Егор Соболев и Борислав Береза.