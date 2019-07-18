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пятница, 19 июля 2019 05:51

В черкасских больницах запретили собирать взносы с пациентов

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В Черкассах больницам запретили брать с пациентов благотворительную денежную помощь. Взносы могут делать только фонды и организации.

Соответствующее решение приняли на заседании исполнительного комитета 16 июля. Инициатором проекта стал заместитель городского головы, член Всеукраинского объединения "Свобода" 32-летний Юрий Ботнар.

- Вымогательство денег от людей, которые обратились за помощью под видом благотворительных взносов недопустимое явление. Подобные факты повлекут за собой предусмотренную законом ответственность, - говорит Ботнар. - Ни для кого не секрет, что добровольными эти взносы являются только на словах. Каждый пациент или его родственники получали квитанцию ​​с суммой, которую работники медицинских учреждений крайне настойчиво советовали уплатить на определенный счет.

Ответственность и контроль за выполнением принятого решения возложены на директора Департамента здравоохранения Олега Стадника и медицинских услуг Черкасского городского совета и руководителей наших медицинских учреждений. Призываю областную власть внедрить нашу инициативу в областных и районных учреждениях здравоохранения. В Черкассах отныне благотворительные взносы могут платить предприятия или предприниматели, которые захотят помочь больничным учреждениям.

Ботнар убежден, что окончательно решить эту проблему поможет введение системы медицинского страхования.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Дата
19
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