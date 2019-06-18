Ющенко подозревают в незаконной передаче "Межигорья" Януковичу

"Не вижу повода прятаться или притворяться больным, как это стало модным. Обвинение отвергаю, потому что не вижу ни оснований, ни доказательств. В суде я это докажу", — пишет третий президент 65-летний Виктор Ющенко 4 июня в "Фейсбуке".

Прибыл на вызов в Генеральную прокуратуру. По версии следователей, Виктор Ющенко помог Виктору Януковичу завладеть комплексом "Межигорье". Говорится, что в 2002-м Ющенко передал резиденцию от Госуправления делами в сферу ответственности Кабинета министров. Тот - в устав госпредприятия "Надра Украины". Последнее в 2007 году вывело "Межигорье" из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы, связанной с Януковичем.

"Есть ли в деле политический подтекст? Очевидно, есть, — продолжает Виктор Ющенко. — Общество видит, как постепенно снята ответственность практически со всех фигурантов громких дел относительно сепаратизма, государственной измены и убийств на Майдане. Поэтому приходится изыскивать новые громкие дела и имитировать бурную деятельность".

В 2017-ом суд вернул "Межигорье" в собственность государства.

В конце мая его новым управляющим стал 32-летний Алексей Вороненков. Его компания выиграла тендер, организованный Нацагентством по розыску и управлению имуществом, полученным от коррупционных преступлений. Вороненков — бывший помощник народного депутата, бывшего "регионала" Евгения Мураева.

Новый управляющий планирует превратить "Межигорье" в гостинично-развлекательный комплекс. Рассказал журналистам, что парк оставят таким, как был. Территорию поделят на спортивно-оздоровительную зону, зону отдыха и прогулок и детские зоны. Планируют построить открытые пляжи, фитнес-центры, зоны питания, гостиничный комплекс. За порядком на 130 га комплекса будут следить патрульные на электромашинах. Для проезда посетителей планируют пустить бесплатные маршрутки от станций метро.

После бегства Януковича резиденцией руководила общественная организация "Национальный парк "Межигорье". Налоги не платили. Ее представители требуют отменить результаты конкурса.