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пятница, 07 июня 2019 05:05

"Украинцы начали больше уважать страну"

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Летом "Укрзалізниця" запустила 22 дополнительных поезда на южном направлении - в курортные города. На июнь билеты раскупили. Свободные места есть только на вторую половину июля, сообщает официальный сайт компании.

— Летом все едут на море, на экскурсии. С ноября до марта экскурсионные поездки по стране непопулярны, за исключением новогодних праздников, — говорит директор турфирмы "Країна юа" Руслан Мирошниченко, 39 лет. — Активно заказывают туры весной и осенью, потому что не холодно и не жарко.

11 июня 2017 года Украина получила безвизовый режим. Украинцы стали меньше путешествовать по стране?

— Первые несколько месяцев люди переориентировались на поездки в Европу. Со временем все вернулось на свои места. В путешествиях по Украине есть преимущество — можно отправиться на выходные, недорого. За границу на день-два не поедешь, денег надо больше.

Какие направления самые популярные?

— Чаще всего украинцы едут в Каменец-Подольский, Львов, Карпаты, Одессу или Черновцы. В последнее время популярнее становятся поездки в места, которые раньше не были туристические — Харьков, Кропивницкий, Николаев, Кривой Рог. Популярны туры в Чернобыль. Едут ознакомиться с историей, испытать новые ощущения и сделать необычные фото.

Сколько люди готовы потратить на путешествие по Украине?

— Если на экскурсию, то до тысячи гривен за день. Это с билетами и питанием. За два дня — 2,5 тысячи. За отдых на более длительный период люди тратят в среднем 7 тысяч гривен.

Самые распространенные туры — на день. Ради них не стоит брать отпуска, дешевле и легче организовать. Путешествия на неделю — наименее популярные. Их обычно заказывают на праздники, когда больше выходных.

Кто путешествует по стране?

— Несколько лет тому назад 70 процентов путешественников были в возрасте от 30 лет. Сейчас большую часть туристической группы составляет молодежь до 25 лет. Это связано с развитием патриотизма. Украинцы стали больше уважать страну, активно интересуются тем, что происходит вокруг.

Автор: Анна ОРЕЛ
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Голосов: 1277
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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