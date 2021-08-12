Украинцы доверяют армии, волонтерам и церкви

68% украинцев доверяют Вооруженным силам. 64% - волонтерам. К церкви имеют доверие 63,5% опрошенных, а к главе своего населенного пункта - 57%. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, который проводился с 29 июля по 4 августа 2021 года.

У 79% украинцев нет доверия к российским СМИ. Не верят чиновникам - 76%, Верховной Раде - 75%, судам - ​​74%. Правительству Украины и политическим партиям выразили недоверие по 72% опрошенных.

Социологи спросили и о доверии к политикам. Ко всем, чья фамилия была в списке, украинцы чаще выражают недоверие, чем доверие. Президенту Владимиру Зеленскому доверяют почти 33% опрошенных, не доверяют 61%. Его рейтинг доверия с июня снизился на 8%.

Спикеру Дмитрию Разумкову доверяют 32%, не доверяют 49%, киевскому городскому голове Виталию Кличко - более 25% и 64% соответственно. Петру Порошенко доверяют 17,6%, не доверяют 75%.

"Уже традиционная картина - украинцы не доверяют большинству государственных учреждений. Исключения тоже традиционные - Вооруженные силы, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная пограничная служба, Национальная гвардия Украины. Это те, кто нас защищает, и о ком почти не слышим плохого. Вокруг них нет конфликтов политических интересов, - пишет в фейсбуке политолог Владимир Фесенко. - Большинство украинцев доверяют местной власти и не доверяют центральным государственным институтам. Этот феномен объясняется тем, что ситуацию на местах украинцы оценивают позитивно. Потому что на центральную власть возлагают ответственность за социально-экономические и политические проблемы".