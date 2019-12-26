Украина должна быть готова к силовому освобождения Донбасса

- Живем в интересное, динамичное время. Радикальная смена власти и ее концентрация в одних руках. При том - неопытных, - говорит 46-летний Евгений Дикий, ученый, бывший командир роты батальона "Айдар".

В его кабинете стоит глобус, а на стене - карта Антарктиды и аэрофотосъемка станции "Академик Вернадский". У стола - календарь "Война, а не АТО. Ветераны войны с Россией, а не АТОшники".

Какие события можно назвать знаковыми в этом году?

- Состоялся электоральный Майдан. Украинский народ проголосовал наиболее радикально за всю историю. Избрание Зеленского - событие историческое. А вот со знаком плюс или минус - покажет 2020.

Страна после смены власти стала сильнее?

- Окончательно судить рано. Но то, что большинство населения решилось на революционную смену власти ненасильственным путем, через честные и прозрачные выборы - уже плюс.

Второй положительный момент - очищение от старых элит. Снесли же не только президента Порошенко и предыдущую команду, но и кучу монстров, которые более 20 лет сидели в украинской политике и казались непоколебимыми. Год тому назад было трудно представить, что пролетают Кивалов, Добкины и так далее.

Значит, можно считать 2019-й удачным?

- Вопрос - чем эту власть заменили? Возможно, то, что пришло, это чистящее средство. Сыграет роль "туалетного утенка", смоет застывшую и прогнившую политическую элиту, - продолжает Дикий. - А само - быстро смоется потоками чистой воды. И на этом месте возникнет что-то новое. Тогда год можно будет считать преимущественно положительным. Такой гарантии нет. "Моющее средство" показывает сильную способность застывать и едва не превращаться в гранит. Происходит тотальная концентрация власти. Напрашивается слово "узурпация". Хотя пока все происходит более или менее законно. Настораживает, что такого сосредоточения власти в одних руках страна еще не знала. Пытаются построить вертикаль, не слабее, чем в России.

После монобольшинства (партия "Слуга народа" получила 254 места в парламенте. - ГПУ), президентского правительства кто-то еще в этом сомневался. Но после внесения Зеленским проекта изменений в Конституцию эти сомнения тают. Проголосуют - на местном уровне ликвидируют самоуправление. Президентская вертикаль охватит не только Банковую, Кабмин и Верховную Раду, а дойдет до каждой громады. Назначенный президентом префект будет иметь большие права, чем выбранные обществом персоналии. Сможет распускать местный совет, отправлять в отставку глав.

Как за четыре месяца себя показала Верховная Рада?

- Фракция "Слуги народа" еще достаточно послушная, выполняет большинство указаний из Офиса президента. Но уже не все. Провалилась попытка ввести императивный мандат (предусматривает, если депутат прошел в парламент по списку партии, то должен реализовывать ее программу. Выход из фракции - означает потерю мандата. - ГПУ). "Зеленый принтер" понемногу разбалтывается. Есть шанс, что из механизма, который штампует законы с Банковой, он превратится в парламент.

А решение об отмене депутатской неприкосновенности не прибавило положительных оценок?

- Депутатская неприкосновенность - один из предохранителей от диктатуры. Отменили из популистских соображений, принесли в жертву толпы. Самое печальное, что ни одна фракция не выступила против. Оказывается, они не готовы говорить людям неприятные вещи.

Досрочных парламентских выборов не будет?

- Этого сейчас не знает никто. Даже президент, от которого это больше всего зависит. Один из вариантов, над которым сейчас работают на Банковой, дать этому парламенту проработать год - до середины июля. Распустить и провести в октябре досрочные выборы одновременно с местными.

Какие изменения в обществе заметили?

- Оформилась часть гражданского общества, которая готова к сопротивлению. Это, пожалуй, единственный позитив.

Из негативных - противостояние в обществе. Всегда кто-то побеждал и проигрывал на выборах. Но сейчас появилась взаимная ненависть между сторонниками политических сил. Раскол глубокий. Его нагнетали оба кандидата в президенты, их штабы.

Что изменила "нормандская встреча"?

- Пока не знаем. Громкой капитуляции вроде бы не произошло. Но "красные линии" будут понемногу пересекать - власть будет постепенно выполнять обязательства перед Кремлем. Видим это по проекту изменений в Конституцию. Дьявол спрятался в деталях. С одной стороны, ни слова об "автономном статусе" Донбасса. Вроде можно облегченно вздохнуть. Если не дочитать, что статус каждой территориальной единицы теперь будет определяться законами, а не Конституцией. Президентская партия может легко дать для этого 226 голосов в любой момент.

Мы не знаем и наверняка не узнаем, что было на встрече Зеленского с Путиным. Это проявится постепенно, исходя из реальных действий власти.

Договоренность с Газпромом по транзиту газа на пять лет и отказ от исков - уступка Москве?

- Да, мы отзываем из судов еще не рассмотренные иски против Газпрома на огромные суммы. А получаем только те 2,9 миллиарда долларов, которые нам успели присудить в Стокгольмском арбитраже. Но дают вот прямо сейчас - до 29 декабря. Так правительство, которое "неожиданно" обнаружило, что в госбюджете закончились деньги, идет по пути Януковича (в декабря 2013 года президент Виктор Янукович в Москве подписал соглашение о 15-миллиардном займе от России. Кредит в $ 3 млрд должен был стать первым траншем. В обмен на отказ Украины от евроинтеграции. - ГПУ). Берет быстрые российские деньги на невыгодных для Украины условиях.

То есть Зеленский не справился на переговорах?

- Зеленский не ставил целью противостоять Путину. Он до сих пор не осознал, что напротив него - враг. Продолжается противостояние, а не "бизнес-терки".

Он имеет гораздо больше возможностей победить Путина, чем имел Порошенко. Его избрание всколыхнуло и шокировало Россию - оказывается, в Украине президенты спокойно передают власть, и главное - этих президентов действительно выбирают люди. Но Зеленский не видит войны между Украиной и Россией. Москва не договаривается, не дружит. Может только прогибать под себя и поглощать. Это видно на примере Беларуси. Но еще есть шанс, что наш президент это поймет до того, как станет поздно.

Громкое событие конца года - брифинг по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Его дали министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Назвали имена пятерых подозреваемых - все ветераны войны с Россией. Почему действия властей вызвали бурю возмущения в обществе?

- Обвинение слепили из дерьма и палок.

У Авакова стоял дедлайн. Должен был раскрыть это громкое дело до Нового года (в начале октября Владимир Зеленский сказал, что оставил министров из предыдущего правительства - Арсена Авакова и Оксану Маркарову - но и им, и новым дал время до Нового года, чтобы показать результат. - ГПУ). Иначе у президента появился бы серьезный повод спросить: "А может, Борисович, ты не выдержал испытательный срок?" Аваков спускает указание своим подчиненным. И пошла классическая ментовская схема: надо найти козла отпущения. Видели такое в провинциальном исполнении на примере дела об убийстве Екатерины Гандзюк (в нападении на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которую облили серной кислотой в июле 2018 года, подозревали Николая Новикова. Следствие считало его причастным к преступлению, в тот день был выключен телефон, а один из жителей дома якобы узнал в нем человека, которого видел в подъезде. Работники правоохранительных органов не приняли во внимание, что подозреваемый и его сестра были на море в Херсонской области. После огласки дело против Новикова закрыли. - ГПУ).

Чем закончится дело?

- Аваков - мудрый и хитрый. Вытащил на брифинг Зеленского. Так лишил президента возможности отдать обществу "голову" министра. Теперь они - сообщники.

Дальнейшее развитие судебного процесса станет одним из знаковых событий следующего года. Если власть пойдет "по беспределу", будет сажать без доказательств, то повторит 2013 год. Тогда закончилось революцией и расстрелами на Майдане.

Аваков может претендовать на кресло премьера?

- Даже на кресло президента. Вероятно, что такие амбиции у него есть.

Какие имеем достижения в реформах?

- Больше минусов, чем плюсов. Видимо, Министерство образования и науки единственное, в котором после смены власти не произошло реванша. Пусть и постепенно, но продолжают реформы, особенно по линии науки.

Зато полный провал в системе здравоохранения. Медицинская реформа Ульяны Супрун стала наиболее глубокой и системной из всего, что произошло в стране за предыдущие годы. И сейчас по ней бьют со всей силы.

Под угрозой оказались реформы в области культуры. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект одиозного "слуги народа" Максима Бужанского об отмене языкового закона. Откат может быть сильным. Тем более, России нужна именно такая гуманитарная политика.

Есть ли у власти видение, как возвращать Крым и Донбасс?

- Сомневаюсь, что на Банковой ставят такую ​​цель, как вернуть Крым. По Донбасса считают, что видение есть. Но не понимают, что война длится не за регион и тем более - не с ним. Мы воюем с Российской Федерацией.

Любой украинский президент должен действовать по Донбассу и Крыму примерно так, как это делал Порошенко. Кстати, Петра Алексеевича тоже выбирали в качестве президента мира. И он пытался достичь "перемирия" и "прекращения огня". Но быстро понял: России плевать, какой здесь президент.

Надо готовиться и к "хорватскому варианту" - силовому освобождению территорий. Должны быть к этому готовы.

Что больше всего вредит Украине?

- В головах многих до сих пор сидит советское мировоззрение. Колониальное, малороссийское сознание.

Какая главная задача на 2020 год?

- Программа минимум - не пасть под Россию. Вернуться к пониманию, что это - украинско-российская война за выживание. Занять хотя бы глухую оборону, которую мы до сих пор занимали. Программа максимум - перейти в этой войне в наступление. Я не столько о фронте на Донбассе, а обо всех остальных, гибридных фронтах.

А главный вызов?

- Он стоит перед Украиной последние 350 лет - Россия.

Что вам внушает оптимизм?

- Мы неоднократно теряли исторические шансы. Но выжили как нация в гораздо более сложных условиях, чем сейчас. По сравнению со всеми предыдущими поколениями украинского освободительного движения, наше имеет лучшие условия. Надеюсь, не профукаем и победим.

Имеет три военные награды

Киевлянин Евгений Дикий с 15 лет был членом Украинского Хельсинского союза, одним из основателей Союза независимой украинской молодежи. Участник Революции на граните 1990 года.

Окончил биологический факультет Национального университета им. Тараса Шевченко и аспирантуру кафедры экологии Киево-Могилянской академии. Кандидат наук, морской биолог. Преподавал в Киево-Могилянской академии, был на исследовательской работе в Национальной академии наук и в Педагогическом университете им. Михаила Драгоманова.

В январе 1991-го возглавил Украинский добровольческий студенческий отряд в Литве, когда в Вильнюсе советское руководство силой попыталось вернуть республику в СССР. В 1995 году участвовал в российско-чеченской войне как руководитель гуманитарной миссии. Участник оранжевой революции и революции достоинства. В мае 2014-го ушел добровольцем на Донбасс. Исполнял обязанности командира роты батальона "Айдар". Демобилизован из-за боевой травмы.

С весны 2015 работал заместителем директора Украинского научного центра экологии моря в Одессе, исполнял обязанности директора Научно-исследовательского противочумного института им. Ильи Мечникова.

С марта 2018 исполнял обязанности директора Национального антарктического научного центра. В августе этого года избран его руководителем.

Жена Екатерина - метеоролог-климатолог. Занимается возобновляемой энергетикой - ветряными мельницами. Воспитывают дочь Владиславу.

Награжден медалями "За воинскую доблесть", "Защитнику Отечества", Орденом за мужество III степени. Имеет две литовские награды за 1991-й - "Медаль заслуги Войска Литовского" и медаль Союза защитников свободы Литвы.