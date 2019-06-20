У судей Конституционного суда нет единой позиции о выборах

— Конституционный суд не может остановить выборы своим решением. Он должен определить, был ли указ конституционным, — говорит председатель Центральной избирательной комиссии 51-летняя Татьяна Слипачук. — ЦИК в сложной ситуации. Потому что подготовка к выборам началась. Процесс не может быть отложен или приостановлен.

21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады. Выборы назначил на 21 июля. Группа нардепов из "Народного фронта" обратилась в Конституционный суд с представлением о неконституционности указа.

— Трудно спрогнозировать, какое будет решение суда, — говорит юрист Андрей Химчук, 26 лет.

— Из трансляций заседаний понятно — у судей нет единой позиции. У сторон есть аргументы. Президент считает, что коалиции не было, что существовала только на бумаге. Представители парламента утверждают — коалиция была, большинство принимало решение. А прекратила свое существование в мае, когда из нее вышел "Народный фронт".

Суд может не объяснять свое решение. А просто определить, как дальше будут развиваться события. Например, указ — неконституционный, выборов не будет. Или указ Конституционный-выборы будут. Или: указ неконституционный, но выборы будут.