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вторник, 17 июля 2018 00:15

Сытник ночью ездил к Порошенко домой

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Директор Национального антикоррупционного бюро 38-летний Артем Сытник ездил на переговоры к президенту 52-летнему Петру Порошенко в его имение в селе Козин под Киевом. Это произошло 26 апреля, говорится в расследовании программы "Схемы".

От дома главы государства машина Сытника отбыла одновременно с авто народного депутата из "Блока Петра Порошенко" Александра Грановского. Его называют человеком, который от имени президента контролирует суды и прокуратуру.

Сытник подтвердил — разговаривал с Порошенко у него дома с глазу на глаз. За три года на должности было почти 15 таких встреч.

— На последней говорили об участии международных экспертов в работе Антикоррупционного суда. По поводу такого стратегического вопроса был смысл встретиться с главой государства, — прокомментировал директор НАБУ.

7 июня народные депутаты приняли закон "О Высшем антикоррупционном суде".

— Руководитель Национального антикоррупционного бюро должен демонстрировать непредубежденность. Он не может входить в личный контакт с высшим руководством государства, — считает политолог Петр Олещук, 34 года.

— Такие встречи не являются нормальными. Рабочие моменты следует решать в рабочем кабинете. Вопросов не было бы, если бы они общались публично. А теперь ситуация напоминает шпионский детектив. Закрадывается мысль, что Порошенко и Сытник что-то скрывают.

Это бросает тень на НАБУ. Сытник не показал эффективной работы. Теперь появились сомнения относительно его независимости и непредубежденности.

Автор: Екатерина КОБА, Анастасия ПРОКАЕВА
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