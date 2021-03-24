Суд оправдал Пашинского

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата восьмого созыва Сергея Пашинского, 45 лет. С него сняли все обвинения.

Пашинский умышленно нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему Вячеславу Химикусу, по версии следствия. Его во время ссоры 31 декабря 2016-го экс-нардеп ранил из пистолета на трассе вблизи Василькова. Химикус получил перелом бедренной кости левой ноги. Пашинский утверждал, что защищал себя и жену.

Полиция открыла дело за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла производство, потому что не обнаружила в действиях Пашинского состава преступления. В ноябре 2018-го Химикусу сообщили о подозрении в хулиганстве. В октябре прошлого года Государственное бюро расследований объявило экс-нардепу подозрение. Печерский райсуд Киева отправил политика под стражу. Через два месяца его выпустили из СИЗО под домашний арест.

9 марта Химикус сообщил суду, что ему выплатили компенсацию и он отказывается от претензий. Сумму не назвал. В иске просил 1,5 млн грн. Рассказывал: помогал незнакомцу втолкнуть на обочину заглохший автомобиль. Рядом остановилась машина - из нее вышел Пашинский с пистолетом. Химикус утверждал: если бы не ударил нардепа, пуля попала бы в грудь.