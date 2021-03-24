Суд оправдал Пашинского

 
Ексклюзивы
1/5
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
200 тыс. разрешений на оружие выданы незаконно. Полиция имитирует работу
Просмотров: 378
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Ученики обречены на низкое качество образования. Что не так со школьной программой
Просмотров: 630
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
Украина обязана осудить Януковича и Плотницкого - адвокат обяснил, почему
1 Просмотров: 324
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
"Если больше всего жаль стекла - мы мечтаем о различных государствах" - друзья Влада Сорда
Просмотров: 792
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Украинцы объяснили, почему хотят учиться за границей
Просмотров: 387
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Как удачно сдать ВНО - советы от самого успешного участника тестов
Просмотров: 315
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
&quot;Украина начинается там, где живет и работает человек&quot;
"Украина начинается там, где живет и работает человек"
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
За 20 минут собрали 373 килограмма мусора
&quot;Бело-голубые&quot; имеют трех кандидатов вместо одного
"Бело-голубые" имеют трех кандидатов вместо одного
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Юлия Тимошенко берет курс на инновации
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Должны наращивать мышцы и точить зубы. Миром с Москвой не разойдемся
Видео
Все видео
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
"Окружению Януковича надо будет выбрать - сдать власть с Майданом или без"
Интервью
1/5
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Дипломат призвал быть готовыми к эскалации Россией конфликта с Украиной
Просмотров: 612
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Чтобы досматривали до конца - как тиктокер сделал популярными ролики о языке
Просмотров: 225
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
4 Просмотров: 693
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
"США и Великобритания не будут представлять Украину в России" - дипломат
1 Просмотров: 738
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Государство в силах выплачивать пенсии на уровне 5-6 тыс. грн
Просмотров: 963
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 марта 2021
Просмотров: 342
За кого вийти?
"З людиною якої професії найлегше вжитися під одним дахом? – запитує підписників у соцмережі знайома Оксана. Хвалиться обручками з білого ...
четверг, 25 марта 2021 06:11

Суд оправдал Пашинского

  Комментировать

Васильковский горрайонный суд Киевской области оправдал народного депутата восьмого созыва Сергея Пашинского, 45 лет. С него сняли все обвинения.

Пашинский умышленно нанес тяжкие телесные повреждения 38-летнему Вячеславу Химикусу, по версии следствия. Его во время ссоры 31 декабря 2016-го экс-нардеп ранил из пистолета на трассе вблизи Василькова. Химикус получил перелом бедренной кости левой ноги. Пашинский утверждал, что защищал себя и жену.

Полиция открыла дело за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла производство, потому что не обнаружила в действиях Пашинского состава преступления. В ноябре 2018-го Химикусу сообщили о подозрении в хулиганстве. В октябре прошлого года Государственное бюро расследований объявило экс-нардепу подозрение. Печерский райсуд Киева отправил политика под стражу. Через два месяца его выпустили из СИЗО под домашний арест.

9 марта Химикус сообщил суду, что ему выплатили компенсацию и он отказывается от претензий. Сумму не назвал. В иске просил 1,5 млн грн. Рассказывал: помогал незнакомцу втолкнуть на обочину заглохший автомобиль. Рядом остановилась машина - из нее вышел Пашинский с пистолетом. Химикус утверждал: если бы не ударил нардепа, пуля попала бы в грудь.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Суд оправдал Пашинского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
марта

Пропавшего адвоката нашли закопанным в заброшенном саду

Самое читаемое
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики
Лукашенко хочет устроить теракт, чтобы ввести режим чрезвычайного положения - экс-силовики Просмотров: 34443
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
Засветила грудь: королева бурлеска в кружеве зажгла сеть
9
 Просмотров: 12231
Российский корабль высадил десант на территории Украины
Российский корабль высадил десант на территории Украины
 Просмотров: 10107
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
Бедно, смешно и безвкусно. Как в СССР проходили дискотеки - фото
10
 Просмотров: 7704
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
Гороскоп на 24 марта: кому стоит менять работу
 Просмотров: 6372
Политика
Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко
Нашу землю опять продают: на защиту людей в парламенте стала только Юлия Тимошенко Просмотров: 54
"Мы повзрослели. Очищаем команду"
"Мы повзрослели. Очищаем команду" Просмотров: 63
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой
На политическом уровне Харьковские соглашения были изменой Просмотров: 9
Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского
Соединенные Штаты ввели санкции против Коломойского Просмотров: 36
"Улица вышла. Теперь думать надо Зеленскому"
"Улица вышла. Теперь думать надо Зеленскому" Просмотров: 2898
Больше всего комментируют
5
Протест под ОП: начались преследования организаторов
5
Принтер печатает полосами – причины и способы решения
4
"Слуга народа" ведет себя, как Партия регионов в 2014 году - Виктор Чумак
3
Протест под ОП: будут судить одного из участников
2
Войну на Донбассе можна завершить за неделю - МИД
Голосов: 70
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Другой вариант
Просмотреть