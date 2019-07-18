"Стану голосом простых людей в Раде"

- Мне звонили десятки журналистов, политиков и бизнесменов. Предлагали помощь. Всем отвечаю, что помощь понадобится, когда выиграю выборы: привести сюда иностранных инвесторов, на национальном уровне усилить голос людей, которых я представляю, - говорит 36-летняя Светлана Залищук. Баллотируется в Верховную Раду по 199-му избирательному округу. Идет самовыдвиженцем.

На ваших встречах с избирателями принимал участие народный депутат Мустафа Найем. Кто еще вас поддержал?

- С Мустафой мы прошли общий путь еще по журналистике и общественной жизни. Люди его хорошо знают во всех городах, где мы проводили встречи - в Тальном, Звенигородке, Ватутино, Лысянке, Жашкове и Маньковцах.

В округе меня поддержал Анатолий Гриценко. Тоже, кстати, наш земляк. Еще во время президентской кампании он номинировал меня как своего кандидата в министры иностранных дел. Это для меня большая честь. С "Самопомощью" мы договорились вместе защищать результаты голосования на округе. Один из самых публичных депутатов Егор Соболев, который был главой антикоррупционного комитета в парламенте, также выступил в мою поддержку. И мы говорили со Святославом Вакарчуком. Я получила моральную поддержку от него, договорились, что на нашем округе партия "Голос" не ставит своего кандидата.

Оппоненты активно вас критикуют в агитационных материалах. Как им отвечаете?

- На многих встречах люди говорили, что устали от черного пиара одних против других. Я веду кампанию так, как хотела бы, чтобы оппоненты вели против меня - по-человечески.

Если ты был в парламенте, не ходил на работу, кнопкодавил, строил коррупционную вертикаль бывшего президента Януковича, голосовал за диктаторские законы, которые привели к убийствам на Майдане, подкупаешь людей, а потом критикуешь меня за какие-то промахи - это люди разберутся и сделают свой выбор.

Общественное телевидение пригласило всех кандидатов на дебаты. Мои ключевые оппоненты отказались, потому что там надо отвечать на вопросы независимых журналистов. Они могут громко говорить только из кустов и газет собственного производства. Я не боюсь отвечать на сложные вопросы. Считаю, что моя публичность привлечет внимание Киева к проблемам нашего округа, позволит побороться за иностранных инвесторов на Черкасчине.

Многие депутаты после выборов на округе не появляются.

- Мы ведем прозрачную кампанию и открыты для общения. На время избирательной кампании я и моя команда проживаем в Дашкове по адресу улица Праздничная, 20 в "Хате кандидата". Это наше помещение и одновременно офис, двери которого открыты для людей. В наш округ входят более 120 сел. Ежедневно утром стараемся объездить как можно больше общин, а каждый вечер возвращаемся домой и радостно общаемся с людьми, которые заходят к нам. Депутат не должен бояться людей. Депутат не должен быть небожителем. Депутат - это представитель народа, а значит, должен быть на связи с обществом.

Мы даем людям наш мобильный телефон 0(96) 868 92 00, электронный адрес [email protected] Я использую социальные сети: "Фейсбук", "Твиттер", "Ютюб", "Инстаграм". На этих площадках можно прочитать не только мою позицию, но и написать обращение, задать вопрос, отправить предложение. Считаю, что открытость и доступность - это один из важнейших критериев для выбора своего депутата в парламент. Я не пряталась, не прячусь и обещаю быть с людьми на связи на протяжении всей работы в Раде.

Если бы сегодня вы могли от имени округа сказать одну вещь на всю страну, что это были бы за слова?

- Я процитировала бы ту фразу, которую неоднократно слышала во время встреч: "Простых людей не слышат, они никому не нужны". Это крик души моей Черкасской области. И одновременно - приговор власти и государству. Нельзя говорить о европейском государстве, если люди живут хуже, чем в стране-агрессоре. За последние пять лет для многих людей экономическое положение в селе ухудшилось. Европейские идеи должны стать европейскими условиями жизни, европейскими пенсиями и зарплатами.

Эта критика касается и меня. Не скажу, что не делала ошибок - делала. Но за всю каденцию у меня не появилось в собственности какое-то предприятие, местная власть не выделяла мне земли государственного резерва, ни один мой родственник не стал работать на государственных должностях или в правоохранительных органах. Работу не пропускала и не кнопкодавила. Жалею об одном. Мы много общались со студентами, молодежью, бизнесом, но наше поколение за время в парламенте недостаточно работало с сельскими регионами. Считаю это самой большой недоработкой. Кроме продвижения антикоррупционной политики, мы должны стать голосом простых людей.