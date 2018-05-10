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пятница, 11 мая 2018 00:05

США возобновляют санкции против Ирана

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из Иранского ядерного соглашения. Приказал возобновить санкции против Тегерана.

Ядерное соглашение подписали в 2015 году между Ираном, США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией и Германией. Главная цель — иранская ядерная программа должна носить исключительно мирный характер.

— Соглашение лишь временно ограничивает возможности Тегерана разрабатывать ядерное оружие. Дает возможность обогащать уран и со временем позволит достичь грани ядерной катастрофы, — говорит 71-летний Дональд Трамп. — Иран продолжает распространять свою подрывную активность в Сирии, Йемене и других странах по всему миру. Спонсирует терроризм. Соглашение не позволяет нам реагировать на разработку баллистических ракет. Они могут доставлять ядерные боеголовки. Израильская разведка обнаружила секретную документацию о продолжающейся ядерной программе Тегерана.

Трамп предупредил — любая страна, которая будет помогать Ирану в реализации ядерной программы, может попасть под санкции.

Иран в ответ пригрозил возобновить обогащение урана в больших масштабах. Евросоюз в свою очередь не собирается выходить из ядерного соглашения. Россия придерживается такой же позиции.

— Для Тегерана это соглашение было выгодно. За последние три года Иран смог максимально воспользоваться им, — говорит директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, 52 года. — В стране серьезно вырос уровень внутреннего валового продукта. Но иранский народ недоволен, ожидал больших изменений. Львиная доля этих средств идет на войну, поддержку лояльных к Тегерану режимов-сателлитов. Это раздражает Израиль, он — объект реального нападения. Хезболла (ливанская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. — ГПУ) имеет ракеты, которые поставляют из Ирана. Тегеран принимает участие в войне в Сирии. Угроза реальна. Понятно, почему Израиль приложил столько усилий, чтобы добыть информацию против Ирана и отменить соглашение.

Автор: Таисия АЛЕКСЕЕВА
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