Военное руководство США размышляет над сокращением контингента в Западной Африке. Это должно стать первым шагом глобальной передислокации в противостоянии России и Китая, пишет "Нью-Йорк Таймс".

"Министр обороны Марк Эспер думает над предложением о значительном сокращении или полном выводе американских войск из Западной Африки, — говорится в публикации. — Американцы планируют оставить большую базу в Нигере. А также отозвать поддержку французских войск, сражающихся с исламистами в Нигере, Мали и Буркина-Фасо. Министр обороны также рассматривает значительное сокращение присутствия на Ближнем Востоке. Хочет вывести половину из 5-тысячного контингента в Ираке и треть из 13 тысяч в Афганистане. Решение собираются принять в январе".

Почти 200 тыс. американских военных сейчас находятся за границей.

- Речь идет о нескольких тысячах бойцов, - говорит эксперт Института стратегических исследований Николай Белесков, 26 лет. — Решение показывает, что противодействие опасным государствам теперь приоритетнее, чем борьба с терроризмом. Пока нет решения разместить выведенный из Африки контингент в Европе. В 2020-ом должны состояться масштабные учения сил Североатлантического альянса на этом континенте. После них США могут увеличить свое присутствие здесь.