Соратник Ахметова создал партию

- Наша задача - чтобы все украинцы платили налоги и не было мошенников. За финансовые правонарушения в странах Запада наказание больше, чем за насильственные преступления. Это правильный путь, - говорит политик и бизнесмен 58-летний Борис Колесников. 30 мая на съезде партии "Украина - наш дом" был избран председателем политсилы. Проект создали несколько месяцев тому назад.

Заявляют, что стремятся восстановить суверенитет и реальную государственность Украины. Принять новую Конституцию и перейти на парламентскую модель государственного правления с двухпалатным парламентом.

В 2001-2006-х Колесников руководил Донецким областным советом. Был народным депутатом трех созывов от Партии регионов. В 2010-2012 годах - вице-премьер и министр инфраструктуры в правительстве Николая Азарова.

- Колесников давно хотел вернуться в политику и иметь проект. Но перспектив у его новой партии почти нет, - говорит 47-летний Вадим Денисенко, исполнительный директор "Украинского института будущего".

- Не хватает харизматичности. Это не тот лидер, на которого в обществе есть запрос. Идеология этой партии - приведем умных людей, которые объяснят, как правильно строить страну. Но в Украине нет большого слоя людей, которые поверили бы, что придет директор завода и все решит.

Борис Колесников - давний соратник и друг Рината Ахметова. Будет ли помогать олигарх партии? Вряд ли Ахметову это нужно. Но его телеканалы будут открыты для Колесникова и спикеров.

Маловероятно, что эта политсила выстрелит на выборах. Единственный плюс - отберет 1-2 процента у пророссийской "Оппозиционной платформы - За жизнь".