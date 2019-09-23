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вторник, 24 сентября 2019 07:50

"Слуги народа" хотели выйти из-под контроля Зеленского

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- Там было недоразумение. Некоторые политические силы внесли смуту, дезинформировали депутатов. Сегодня мы на фракции обсудили и обнаружили, что это была информационная спецоперация, - говорит в кулуарах Верховной Рады председатель фракции "Слуга народа" 40-летний Давид Арахамия 20 сентября.

Накануне Верховная Рада отправила на повторное второе чтение законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию отдельных положений уголовного процессуального законодательства". Его подал президент Владимир Зеленский.

Предлагалось разрешить прослушивание Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований. И проводить обыски у народных депутатов без согласия Верховной Рады. Отмена "поправки Лозового" (изменения в Уголовный процессуальный кодекс, принятые в октябре 2017 года. Инициатором был нардеп предыдущего созыва от Радикальной партии Олега Ляшко Андрей Лозовой. - ГПУ), которыми ограничены сроки расследования: тяжкие преступления стражи порядка должны были расследовать в течение 18 месяцев, средней тяжести - 12, криминальный проступок - полгода. В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть.

Перед этим председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование. "За" проголосовали 196 народных избранников, при минимально необходимых 226 голосов. Не поддержали решение 44 нардепа из "Слуги народа".

- Часть "слуг" хотели выйти из-под контроля Офиса президента. Не хотят надзора. Поэтому не дали голоса в пользу прослушки, - говорит политолог 66-летний Виктор Небоженко. - Такие сбои будут и в дальнейшем. Но раскола нет. По законопроектам, которые не касаются их личной безопасности, будут голосовать более сплоченно.

Офис президента не наладил систему управления депутатами. Отсюда такая реакция на Банковой, которая всплыла в СМИ (после провала голосования руководитель Офиса президента Андрей Богдан кричал: "Нафиг их всех распустить! Что это за разводняк?!". Его успокаивал президент, по информации сайта "Украинская правда". - ГПУ) .

Прослушивать можно и сейчас, но надо иметь железные юридические основания. А так - появляется возможность слушать по собственному желанию.

Зеленский хочет иметь управляемое большинство. Для этого и нужны такие рычаги давления. Иначе придется еженедельно лично собирать народных депутатов и объяснять им смысл законопроектов. Президент хотел сделать депутатов и своей партии, и остальных фракций более "чувствительными" к его целям.

- Это не первый провал голосования. На позапрошлой неделе такое было несколько раз. Более двух десятков депутатов из "Слуги народа" не голосовали за законопроекты. Например, по десоветизации законов (12 сентября Рада отказалась отменить действие советских законов на территории Украины. - ГПУ), - говорит политолог Владимир Фесенко, 60 лет.

- Хотели дать возможность использовать прослушку антикоррупционным органам. По сути, законопроект правильный. Это продолжение процесса, когда народные избранники уравниваются по правам с рядовыми гражданами. Ведь это абсурд - чтобы провести расследование по депутатам, надо взять разрешение у Верховной Рады. Это разрушает всю работу правоохранительных органов.

Но часть представителей президентской партии испугались. Видимо, есть за что. Кроме того, на некомпетентных в политике могут влиять, в частности, вне парламента. За это фракция и "расплачивается".

Говорить о расколе рано. Не вырисовываются группы влияния. Есть депутаты, которые связаны с Коломойским. Некоторые из них проголосовали, некоторые - нет. Когда надо, всех мобилизовывают. Другая проблема - общение внутри фракции. Пресловутые чаты (средство для быстрого обмена сообщениями. - ГПУ) не способствуют обсуждению. Наоборот - распространяют слухи и внутренний беспорядок.

Пока у Зеленского высокий рейтинг, в его окружении будет сохраняться единство, никаких расколов в "Слуге народа" не будет. Разве что перекупка некоторых депутатов.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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24
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