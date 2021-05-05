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четверг, 06 мая 2021 06:15

"Сидят на мешке с деньгами, а купить ничего не могут"

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- Почти 800 тысяч деклараций за прошлый год пройдут полную автоматическую проверку. То есть их проанализирует компьютер, - говорит 38-летний Александр Новиков, председатель Национального агентства по предупреждению коррупции журналистам "Укринформа".

1 апреля в Украине завершилась кампания по декларированию. В электронный реестр подали 791 тыс. 872 декларации. Национальное агентство по предупреждению коррупции их проверяет.

- Система сверяет данные в декларациях с данными в реестрах. Так обнаружим наиболее рискованные финансовые отчеты, которые затем пройдут полную проверку, - говорит Новиков. - Сегодня по такой процедуре работаем с 278 декларациями, из них 99 - по заявлениям средств массовой информации, общественных организаций, граждан. Они в основном касаются случаев, когда активы записаны на кого-то из членов семьи, не указанных в декларации. Или всплыла какая-то другая "лотерея" (в феврале нардеп от "Слуги народа" Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша от шести фирм. - ГПУ).

15 апреля Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о лишении свободы за недостоверное декларирование. Предусматривает до двух лет тюрьмы и штраф до 68 тыс. грн. Речь идет о депутатах, госслужащих и представителях органов местного самоуправления, если сведения в их декларациях отличаются от достоверных минимум на 1,135 млн грн.

Действует закон, принятый в декабре 2020 года, в соответствии с которым не предусмотрена уголовная ответственность за недостоверное декларирование.

- С системой декларирования чиновникам стало не просто легализовать деньги, - говорит юрист 62-летний Виктор Чумак. - Могут сказать, что подарили мать-отец. Но есть принцип разумного сомнения. Когда очевидно, что бабушка за всю жизнь не могла заработать на тот подарок. Это дает основания говорить о необходимости расследования.

Молодые политики зашли во власть с нулями на счетах. У большинства ничего не было. Сейчас не могут показать все, что получают "в черную" - доплаты из Офиса президента, от Коломойского, Ахметова (народный депутат Анна Скороход, исключенная из фракции "Слуга народа", заявляла, что нардепам платят по $ 5 тыс., а на руководящих должностях во фракции - $ 15 тыс; внефракционный депутат Гео Лерос заявил, что Ринат Ахметов платит "слугам народа" в конвертах через Офис президента. - ГПУ). Сидят на мешке с деньгами, а купить ничего не могут. Потому что возникнет вопрос: откуда? Эта система для них, как кость в горле. Потому что граждане видят, когда человек никогда не был в бизнесе, а имеет дом, кучу земли, машины. Возникает впечатление, что он воровал. А это серьезный репутационный удар. Поэтому столько нападений на систему декларирования от представителей власти.

Систему наказания за недостоверные данные в декларациях ослабили. И если сейчас проведут всем полную проверку, привлечь к ответственности никого не смогут. Изменить это способны Офис президента, Верховная Рада или Кабмин. А там незаинтересованы.

- Легальных способов скрыть активы почти нет. Но есть незаконные, - говорит эксперт Центра противодействия коррупции 24-летний Антон Марчук.

- Записывают имущество на третьих лиц - родственников, помощников. Бывший нардеп Игорь Мосийчук записал дом, которым пользовался и распоряжался, на своего водителя. У того не было денег даже на участок под Киевом, а тем более на дом.

Многие пишут в декларациях большие суммы наличных. Хотя не все ее имеют. Указывают больше, чтобы в случае получения нелегальных доходов придать им видимость законных вида.

Автор: Марина ДОРОШ
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