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пятница, 20 декабря 2019 07:00

Сергея Пашинского выпустили из-за решетки

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Народного депутата восьмого созыва 53-летнего Сергея Пашинского выпустили из СИЗО под круглосуточный домашний арест. Апелляционный суд Киева удовлетворил ходатайство адвокатов 18 декабря. До 3 февраля 2020 года должен носить электронный браслет и прибывать по первому требованию прокурора.

Следователи считают, что Пашинский умышленно нанес тяжкие телесные повреждения жителю Васильковского района Киевской области 38-летнему Вячеславу Химикусу. Его во время словесной перепалки 31 декабря 2016 года экс-нардеп ранил из пистолета на трассе возле Василькова. Мужчина получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Пашинский утверждал, что защищал себя и жену.

Полиция открыла дело за хулиганство и умышленное тяжкое телесное повреждение. В июле 2017 года Генпрокуратура закрыла производство, потому что не обнаружила в действиях Пашинского состава преступления.

В ноябре следующего года Химикусу сообщили о подозрении в хулиганстве.

А 4 октября нынешнего года Государственное бюро расследований объявило Сергею Пашинскому подозрение. Печерский райсуд Киева отправил политика под стражу.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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