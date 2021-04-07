Семенченко подозревают в создании частной военной компании

24 марта Служба безопасности задержала экс-нардепа 46-летнего Семена Семенченко и агента Национального антикоррупционного бюро 38-летнего Евгения Шевченко. Их подозревают в создании незаконного вооруженного формирования - частной военной компании. Ее зарегистрировали за рубежом в 2018 году. Готовили рекрутов для работы в охранных фирмах. Якобы организовали схему по незаконному ввозу из России запчастей к военной технике, которые по завышенным ценам продавали оборонным госпредприятиям.

26 марта Печерский райсуд Киева отправил Семенченко под стражу на два месяца без возможности залога. Шевченко вышел из-под стражи под залог в 5 млн грн.

До начала войны на Донбассе Семен Семенченко носил имя Константин Гришин. Родился в Севастополе, учился в военно-морском училище им. Нахимова. Два года учился на кинорежиссера в Москве. Был на войне в Чечне. В Киеве восемь месяцев отсидел в СИЗО за разбой. В 2000 году баллотировался в депутаты Севастопольского горсовета. В 2014-ом его видели на Революции достоинства, на проукраинских митингах в Донецке и во время захвата Донецкой ОГА пророссийскими силами. Руководил добровольческим батальоном "Донбасс". В том же году прошел в Верховную Раду по списку "Самопомочі". Через год взял помощником Евгения Шевченко - экс-бойца "Донбасса", владельца охранной фирмы, где работают бывшие атовци.

В интервью "Цензор.нет" Шевченко говорит, что планировал создать ЧВК вместе с Семенченко для охраны объектов в Сирии и Афганистане по контрактам Госдепа США. Но заказ не получили, поэтому вышел из бизнеса. Был внештатным сотрудником НАБУ.