Савченко хлопотала о повторном допросе

Запланированная на 24 июля психофизиологическая экспертиза народного депутата Надежды Савченко, 37 лет, на полиграфе не состоялась.

Адвокат политика 31-летний Александр Шадрин называет две причины — не допустили на допрос ее защитника и хотели задавать не те вопросы, о которых она просила.

О повторной экспертизе хлопотала сама Надежда.

Впервые полиграф проходила 17 апреля. Тогда допрос в столичном управлении СБУ длился восемь часов. Через полтора месяца Служба безопасности обнародовала результаты. Они показали, что Савченко действительно готовила насильственное свержение конституционного строя и вооруженный захват власти. Планы обсуждала с вожаками боевиков ДНР.

— Первую экспертизу следователи провели по своему сценарию. Савченко подала ходатайство об организации повторной. У нас состязательный процесс. Следователь некорректно формулировал вопрос. Например, она как военное лицо сталкивалась с оружием? Понятно, что она среагирует на слово "оружие". А эти реакции объясняют как причастность к уголовным правонарушениям, — объясняет адвокат Александр Шадрин.

Савченко задержали 22 марта. 13 июля Шевченковский райсуд Киева оставил ее под стражей до 10 сентября. В тот же день она объявила голодовку.