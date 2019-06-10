Саакашвили отказал Кличко

Бывший президент Грузии и экс-руководитель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили отказался объединяться с партией "Удар" мэра Киева Виталия Кличко.

"Кличко сделал очень достойное предложение. Но нам на этот союз идти не стоит. Потому что у нас есть четкая идеология. Никогда мы не шли на компромиссы в ущерб своим принципам, - говорит в видеообращении 51-летний Михаил Саакашвили. - Я вернулся в Украину не должности искать, не устраивать свою жизнь - она у меня в Нидерландах достаточно обустроена. Я приехал, чтобы мы избавились от старого политического класса барыг. И получили новых людей с идеями и патриотизмом. Чтобы помочь Украине стать сверхдержавой Европейского континента".

За три дня до этого Кличко предложил Саакашвили стать главой партии. Сам хотел продолжить работать мэром. 9 июня на съезде "Удара" решили выдвигать своих кандидатов в народные депутаты только в мажоритарных округах.

В субботу лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявил, что рассматривает возможность объединения на выборы с партией Михаила Саакашвили. Тот спросил сторонников и об этом объединении.

Через два дня стало известно, что они не договорились.

Михаил Саакашвили вернулся в Украину 29 мая. Президент Владимир Зеленский восстановил ему гражданство, которое было отобрано Петром Порошенко.