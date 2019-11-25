Руководитель Государственного бюро расследований попал в скандал с записями

19 ноября в мессенджере "Телеграмм" появился анонимный канал с названием "Трубу прорвало". В нем обнародовали аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Он назвал их провокацией. Его ли это голос на пленках, ответить отказался.

— Эти публикации — фейк и провокация, — говорит 45-летний Роман Труба на брифинге. — Я их не буду комментировать. Подавать в отставку не буду.

21 сентября в кабинете Трубы обнаружили аппаратуру для прослушивания. Ее встроили в вентиляционную систему.

"Мы команда людей, которые получили от надежного источника сотни часов записей высшего руководства Украины, — заявляют авторы телеграмм канала "Трубу прорвало". — Несколько недель работали над ними и начинаем делиться. Мы хотим жить в правовом государстве. Считаем, что из этой истории и президент, и граждане должны сделать выводы".

Обнародовали девять аудиозаписей с краткими описаниями разговоров и перечнем людей, которые принимают в них участие. Среди эпизодов вероятные разговоры Романа Трубы с руководителем Офиса президента Андреем Богданом о делах, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко, а также — что во время визита МВФ не надо трогать Приватбанк и НБУ. Якобы есть голос заместителя Богдана — Андрея Смирнова, который дает указания кого допрашивать, кого "подвесить", а кого "догонять".

— Поздравляю, — говорит якобы Труба на одной из записей. Не слышно, к кому обращается. Телеграмм-канал утверждает - звонит Андрею Богдану. — Очень коротко. Я сегодня дал брифинг в связи с тем, что не пришел этот... Порох. Журналистов было достаточно. Думаю, оно разойдется. О, супер. Смотри, по Корбану. Мы говорили, что, возможно, на пятницу вызвать. Хочу посоветоваться. Повестка вручается за три дня. Мы технически не могли вызвать на пятницу. Давай тут сделаем паузу. Нам в том производстве нужен результат. Если мы его вызовем на пятницу даже по беспределу, он сманипулирует и выставит себя жертвой. Андрей Иосифович, я тебе обещаю, что я все сделаю, — добавляет якобы Труба, выслушав собеседника. — У меня 25 следователей. Я не могу всю страну ими перевернуть. Но это дело для нас приоритетное.

— Вещи, о которых говорит человек с представителями Офиса президента и другими лицами, указывают, что это голос Романа Трубы, — говорит юрист, эксперт по антикоррупции 30-летний Александр Леменов.

- Предполагаю, его уволят в начале декабря. На большинстве людей из записей это не скажется. Мы живем не в США и не в Европе. У нас постсоветская страна третьего мира, с несформированными демократическими институтами. Никто сам в отставку не уйдет.

Вероятно, в ближайшее время будут новые записи. В которых услышим новые фамилии.