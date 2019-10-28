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вторник, 29 октября 2019 07:30

Родственники внесли 81,6 миллиона залога за бывшего нардепа

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За бывшего народного депутата и застройщика Максима Микитася 25 октября родственники внесли 81,6 млн грн залога. Такой размер установила апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда. Он обязан носить электронный браслет.

Сначала Микитась вышел из СИЗО под 5,5 млн грн залога. Тогда прокуроры обжаловали решение. Просили 300 млн грн. Аргументировали тем, что подозреваемый на свободе может препятствовать расследованию. Имеют доказательства, что политик подумывал убить свидетеля по делу против него.

В начале октября Максиму Микитасю сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом на сумму более 81 млн грн. В 2000-х его строительная компания и Нацгвардия договорились о возведении жилого комплекса на территории военной части. В обмен на 1 га земли в центре Киева Нацгвардия должна была получить 50 квартир и 30 парковочных мест.

В 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения. Нацгвардия отказалась от недвижимости на Печерске в обмен на 65 квартир на окраине Киева, возле станции метро Красный хутор.

Автор: Яна ШЕЛЕСТ
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