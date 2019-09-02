Родственники и партнеры руководства парламента стали нардепами

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, 35 лет, родился в Бердичеве Житомирской области. Правовед, имеет диплом специалиста по международным экономическим отношениям.

С 2006 года занимался политическим консультированием. Вместе с Василием Моканом и Нелли Яковлевой создали "Юкрейниан Консалтинг Групп". Они сейчас - народные депутаты от "Слуги народа".

В 2006-2010 годах был членом Партии регионов. Объяснял это нерасположением к тогдашнему главе государства Виктору Ющенко. Во время президентской кампании Зеленского был представителем штаба. Впоследствии возглавил партию "Слуга народа" и под первым номером прошел в парламент.

На эфирах принципиально говорит на русском. В Верховной Раде общается на украинском. С женой воспитывает двух сыновей.

Первый вице-спикер Руслан Стефанчук, 43 года, родился в Тернополе. Профессор, член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины.

Был помощником народного депутата от блока "Наша Украина - Народная самооборона" Анатолия Матвиенко, затем - вице-премьера Степана Кубива. В 2011-2013 годах возглавлял отдел Института законодательства Верховной Рады.

С началом президентской кампании 2019-го стал идеологом партии "Слуга народа". После выборов - представителем президента в парламенте.

Брат Руслана Стефанчука Николай - новоизбранный депутат от "Слуги народа". С женой воспитывают сына и дочь.

Вице-спикер Елена Кондратюк, 48 лет, родом из Львова. Кандидат исторических наук. Руководила пиар-агентством "Советник". В парламенте с 2007-го. Трижды избиралась депутатом от "Батькивщины". На нынешних выборах прошла под №5 в списке.

Замужем за Александром Богуцким, директором телеканала ICTV. Вместе воспитывают дочь.