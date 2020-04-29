Ресторан нардепа работал во время карантина

"Пока обычные граждане сидят дома, а обычные бизнесмены несут убытки, ресторан "Велюр" нардепа Николая Тищенко продолжает работать", — пишут журналисты проекта "Бигус Инфо".

Заведение расположено в центральной части Киева. За рестораном следили неделю. 27 апреля опубликовали ролик, на котором видно гостей. Во время карантина в "Велюр" приходили народные депутаты Антон Яценко и Александр Кабанов. Виталий Кисиль - менеджер "Метинвеста" Рината Ахметова. Был и первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Трофимов — отвечает за региональную политику команды главы государства.

"В ресторане иногда проходят личные встречи. Редкие встречи, — говорит 47-летний Николай Тищенко в "Инстаграм". — Это своеобразный штаб. Ресторан не работает для посетителей. Нет никаких нарушений. В "Велюре" я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые готовят большую программу преобразования Киева".

Николай Тищенко — столичный ресторатор. Прошел в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в 119-м округе в Киеве. Есть информация, что планирует участвовать в выборах мэра столицы.

На сайте ресторана указано, что можно заказать доставку блюд. Сало с чесноком по 97 грн, суп грибной — 89 грн за порцию, борщ с грибами и пампушками — 195 грн, с телятиной — 210 грн, драники с белыми грибами — 356 грн, клешни дальневосточного краба — 1535 грн за 100 г. Утка по-пекински стоит 3787 грн, икра русского осетра — 6470 грн за 50 г.