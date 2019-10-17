Рейтинг Зеленского упал на семь процентов

66% украинцев положительно относятся к президенту Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 9-11 октября. Это на 7% меньше по сравнению с сентябрем. Месяц назад его деятельность положительно оценивали 73% украинцев.

Уменьшилось и количество тех, кто поддерживает главу Верховной Рады Дмитрия Разумкова: 33% - в сентябре и 27% - в октябре. А также премьер-министра Алексея Гончарука - 17% и 10% соответственно.

Социологи опросили 1500 человек. Погрешность не превышает 3%.

За 41-летнего Владимира Зеленского на выборах президента во втором туре проголосовали 73,22%. Его партия "Слуга народа" получила 254 парламентских мандата из 424.

- Рейтинг снизился меньше, чем ожидалось. Даже если бы власть ничего не делала, эти заоблачные проценты должны были падать. Ожидания людей были высокими. Кто-то хотел, чтобы все быстро и легко изменилось, - говорит социолог Ирина Бекешкина, 67 лет.

- Опрос проводили во время массовых выступлений. Значительная часть людей против мира любой ценой, считают, что Минские договоренности - капитуляция. Поэтому падение могло быть еще больше. Снижение поддержки на 7 процентов - для власти еще положительный результат.

Общество беспокоит вопрос земельной реформы, каким будет закон. Тем более, некоторые политические силы активно агитируют против него.

Зеленский еще не принимал серьезных решений, в частности относительно реформ. За него голосовали люди разных убеждений и взглядов. Для них он был свой, потому что избегал вопросов, которые делят общество. А теперь с любым решением от него будут отходить его избиратели. В то же время поднять рейтинг президента мог пресс-марафон. Мол, он все-таки наш, не собирается идти на уступки России. К 73 процентам поддержки Зеленский мог бы вернуться в случае громкой победы - если бы Россия согласилась на все условия Украины.

- Две недели подряд Офис президента не знает, как общаться с уличными демонстрациями, активной частью общества. Это гораздо хуже, чем падение рейтинга на 7 процентов, - говорит политолог 66-летний Виктор Небоженко.

- Зеленский путает аудиторию "95-го квартала" с людьми, которые вышли на протест. Его телемарафон - это спектакль. 14 часов нам показывали "95-й квартал" в хорошем исполнении.

Президент сначала что-то заявляет, а затем отходит от своей позиции. Говорил о "формуле Штайнмайера", подписал ее. Теперь утверждает, что в первую очередь - безопасность. Играет в политический танец - два шага вперед, один - назад. Трудно понять его стратегию. Ухитряется в течение месяца делать прямо противоположные вещи. Может, он и старается, но ведет себя сумбурно. К тому же ощущается кадровый голод. Государственников, профессионалов и патриотов в команде президента фактически нет.

Украинцы не любят панибратства и родственных преимуществ в политике, бизнесе. Это нарушение общественной морали. Однако в окружении президента много знакомых, друзей и родственников. Значит, не может никому приказать. Нет политической команды, где действуют решения, постановления, которые надо выполнять профессионально. В политической деятельности Зеленского много личного и мало общественного.

- Если весной рейтинг не упадет в пропасть, можно будет говорить, что Зеленский более или менее успешный президент, - говорит социолог 69-летний Евгений Головаха. - Пока у него большой аванс поддержки. Может многое сделать.

Ожидаемых изменений не произошло. Многие из тех, кто рассчитывал на быстрые преобразования, - разочарованы. Не увидели конкретных действий. Крупнейшие мечтатели среди избирателей Зеленского уже от него отпали. Постепенно последуют и другие, уже по результатам деятельности.

Президент гибкий. Но людей нельзя обманывать долго. Они должны понять, что он не только хороший парень, но и что-то делает. Должен не просто показать, что у него нет плохого опыта во власти, а что и может принести положительный.