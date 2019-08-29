Раису Богатыреву посадили в изолятор

28 августа Печерский районный суд Киева принял решение о 60 сутках содержания под стражей экс-министра здравоохранения 66-летней Раисы Богатыревой. Чтобы выйти на волю, может внести 6 млн грн залога.

Днем раньше она вернулась в Украину. Прилетела из Минска в аэропорт "Киев". Там ее задержали пограничники и передали Нацполиции.

Богатырева была заместителем председателя фракции Партии регионов, народным депутатом, возглавляла Совет нацбезопасности и обороны, Министерство здравоохранения. В Украине в розыске с октября 2014 года. С января 2015-го была в международном, впоследствии его отменили. Ее подозревают по статье о разворовывании государственных средств в МЗ в особо крупных размерах. Сумма нанесенного государству ущерба достигала 1,26 млрд грн, по данным следствия. Четыре года тому назад суд арестовал имущество экс-чиновницы и ее мужа — три квартиры в Киеве, апартаменты в Ялте и три дома в селе Подгорцы Обуховского района Киевской области.

20 августа этого года Голосеевский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру закрыть дело против Богатыревой. Где именно она скрывалась почти пять лет — неизвестно. Была одним из 22 лиц ближайшего окружения сбежавшего президента Виктора Януковича, на которых наложил санкции Евросоюз. Блокировали заграничные счета и недвижимость. С марта 2016-го Богатыреву из санкционного списка исключили.

— После смены власти экс-регионалы решили, что могут чувствовать себя в Украине в безопасности, — комментирует юрист 30-летний Александр Леменов. — Ее возвращение — ошибка. Или хотела уже на месте политически договориться с руководством государства, или адвокаты ввели ее в заблуждение.