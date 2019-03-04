Президент отправил в отставку участника коррупционного скандала Гладковского

- Сегодня утром, перед отлетом в Николаев, я подписал указ об освобождении Олега Гладковского от должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Он снят и с поста председателя межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, - говорит президент, 53-летний Петр Порошенко, на заседании Совета регионального развития в Николаеве 4 марта.

Неделю тому назад журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" опубликовали расследование, в котором сын Олега Гладковского, 25-летний Игорь, фигурирует как участник схем по разворовыванию в оборонном комплексе. В 2015 году Гладковский-младший вместе с партнерами организовал поставки контрабандных деталей из России для военной техники. Перепродавали запчасти, которые должны были утилизировать. Государственные оборонные предприятия переплачивали за товар в два-четыре раза. Покупали у фирм-посредников. На сделке расхитители госимущества заработали минимум 250 млн грн.

- Общество хочет и имеет право знать правду, - говорит Порошенко. - Все хотят знать. И я тоже. Моя обязанность - создать такие условия, чтобы люди поверили в беспристрастность расследования. Чтобы каждый мог убедиться: если вина доказана, не спасут ни должность, ни связи, ни фамилии, ни давние знакомства с президентом.

Расследованием хищений будет заниматься Национальное антикоррупционное бюро.

Олег Гладковский стал первым заместителем секретаря СНБО в феврале 2015 года. До того руководил купленной у Порошенко автомобильной корпорацией "Богдан". Гладковского называют другом и давним бизнес-партнером главы государства.