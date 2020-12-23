"Правительство Шмыгаля подбирали не для реформ"

- Зарплаты учителей с 1 января вырастут на 20 процентов и с 1 декабря еще на 8, - говорит 48-летний Сергей Шкарлет в Верховной Раде 17 декабря. Его назначают министром образования и науки.

Поддержали 226 народных депутатов - минимальное количество, необходимое для принятия решения. В частности фракции "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь", группы "Партия "За будущее" и "Доверие". Голосовали карточки депутатов Григория Суркиса и Виктора Медведчука из ОПЗЖ, которых не было в зале, заявили в "Голосе".

Перед этим Верховная Рада назначила 32-летнего Романа Лещенко министром аграрной политики и продовольствия.

За бывшего исполнительного директора компании "Нафтогаз Украины" 44-летнего Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра - министра энергетики голосов не хватило. Стал временно исполняющим обязанности министра энергетики.

- Монобольшинства не существует. Ни одно принципиальное голосования не происходит силами только "Слуги народа", - говорит политтехнолог 44-летний Алексей Голобуцкий.

- Когда во власти находятся непрофессионалы, они выбирают по принципу: "Будешь меня слушать?", "Буду", "Тогда становишься министром". Правительство превратилось в филиал Офиса президента. 40 процентов украинцев не знают, кто премьер-министр.

Правительство Шмыгаля не поменяли, потому что ситуация ухудшается. Год тому назад Зеленский был суперпопулярный, сейчас - меньше. Кроме того, за Шмыгалем стоят интересы Ахметова (в 2017-2019 годах работал на руководящих должностях в ДТЭК, принадлежащему Ринату Ахметову. - ГПУ). Во всех сферах - ручное управление. Вероятно, это правительство уйдет, когда закончится история с коронавирусом.

- Правительство Шмыгаля изначально было слабым. Его набирали на скорую руку. А предыдущее сместили без объяснений - не понравились и все, - говорит экономист Владимир Дубровский, 58 лет.

- Нынешнее правительство подбирали не для реформ, а чтобы хоть как-то держать ситуацию. Брали менеджеров без высоких амбиций. Такие создают меньше конфликтов и лучше приспосабливаются. Поэтому проходят даже такие скандальные вещи, как назначение Шкарлета. Но это не эффективное управление страной.

Этот год правительство Шмыгаля отработало на тройку с плюсом. По крайней мере не произошло катастроф. Но и хорошего сказать нельзя.

Правительство Гончарука имело достижения - земельная реформа. При нынешнем - медицинская реформа похоронена. Министра здравоохранения Степанова не увольняют, потому что желающих на его место немного. Образовательная реформа - в коме. Работу Министерства экономики не видно. Бюджет на следующий год раздутый, поступления - нереалистичны. Минфин не занимается налоговой реформой.

Витренко усилит Кабмин, он сильный специалист. Есть надежда, что не будет действовать в интересах бизнес-групп. Его назначение выглядит как ослабление позиций Ахметова на энергетическом рынке.

Имеют по три автомобиля

Сергей Шкарлет исполнял обязанности министра образования с июня. До этого был ректором Черниговского национального технологического университета. Доктор экономических наук, профессор. В 2010-ом избирался депутатом в Черниговский областной совет от Партии регионов. В 2015 году баллотировался от "Блока Петра Порошенко", но выборы проиграл. В сентябре Комитет по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования обнаружил академический плагиат в четырех публикациях Шкарлета. Задекларировал три автомобиля: "Тойота Ленд Крузер", "Форд Куга" и "Митцубиси Паджеро".

Роман Лещенко по специальности - юрист. Работал уполномоченным президента Владимира Зеленского по земельным вопросам, когда Рада приняла закон о рынке земли. Стал председателем Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. В 2015 году избирался депутатом Жашковского райсовета в Черкасской области от Радикальной партии Олега Ляшко. Занимался агробизнесом. Задекларировал квартиру на 113 кв. м в Киеве, три внедорожника "Тойота Ленд Крузер", "Фольксваген Тигуан" и "Рено Дастер".

Юрий Витренко - экономист. С 2002-го работал в Нафтогазе с перерывами. Вернулся в компанию после Революции достоинства, был на руководящих должностях до июля этого года. Компания добилась в Стокгольмском арбитражном трибунале компенсации от российского Газпрома на $ 4,63 млрд за нарушение обязательств по объемам транзита газа. Занимался бизнесом на рынке капитала.