С 23 по 27 сентября народные депутаты проводили первую неделю на округах.

В парламенте работают 198 мажоритарщиков. Еще 224 — прошли по партийным спискам.

— Главная задача мажоритарщика — донести до парламента мнение своих избирателей, — говорит политолог 60-летний Владимир Фесенко. — Надо услышать, что беспокоит людей. И реализовать это.

Мажоритарщик фактически является представителем регионов в Верховной Раде. Должен принести деньги на свой округ. На какие проекты — выяснить с местной властью. Поэтому должен с ней общаться. В то же время представители партий в округах должны доносить позицию своей политической силы.

Избиратели обращаются к депутату по поводу задержки зарплаты, отсутствия дороги. А в последние годы добавилась тема тарифов. Могут быть более конкретные просьбы, если проблемы не решает городская власть. У нардепов ищут справедливости, когда не получают ее в судах.

Офис президента собирался лишить мажоритарщиков субвенций, чтобы не были слишком самостоятельными. Но бюджет проходит только первое чтение. После поездок в регионы депутаты будут ставить вопрос ребром перед руководством фракции, президентом, правительством. Потому что на местах у них будут спрашивать: "Как вы нам школу, дорогу построите?"Мажоритарщикам нужен финансовый ресурс.

В мажоритарной системе выборов есть коррупционная составляющая: у кого больше денег, тот и имеет больше шансов выиграть. В этом году из-за феномена Зеленского это не везде срабатывало. Однако остаются депутаты-бизнесмены, которые опираются не на партии, а на деньги. Но проблема не в мажоритарке, а в чрезмерном влиянии больших денег на политику. Это как с высокой температурой, является не болезнью, а ее проявлением.