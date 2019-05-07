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среда, 08 мая 2019 07:35

"Порошенко не говорил с обществом и оно отвернулось"

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За время президентства Петра Порошенко 44 петиции на сайте главы государства набрали 25 тыс. и больше голосов. Такое количество нужно, чтобы просьбу или предложение общественности рассмотрел президент. Всего зарегистрировали несколько тысяч обращений. Соответствующий сайт запустили в августе 2015 года.

— Петиции не стали эффективным инструментом сотрудничества власти с обществом. Потому что они нуждались в решении. Но Администрация президента направляла "отмазки", — говорит политолог 42-летний Виталий Кулик. - Так случилось с первой петицией, набравшей 25 тысяч поддержки, о законодательном урегулировании права на вооруженную защиту. Это обращение направили в конституционную комиссию, где его заболтали. Поэтому доверия к следующим ответам было все меньше.

Как этот механизм должен был работать?

— Есть представитель президента, ответственный за это направление. Есть управление, занимающееся обращением граждан. Есть спикер, который должен был бы озвучить и разъяснить позицию главы государства. Должно быть обсуждение. Например, на телеканале. Представитель Администрации должен был предлагать свое решение проблемы. Вносить в парламент законы как неотложные. Согласовывать тексты с инициаторами петиций. Но этого не делали.

Темы, обозначенные в петициях, это действительно то, чего хочет общество? Обращение, чтобы Саакашвили стал премьером, набрало более 30 тыс. голосов.

- Популярность Саакашвили как протестного лидера была высока. Понятно, что президент не мог назначить его премьером. Но мог объяснить свою позицию. Вместо того, чтобы искусственно приостанавливать голосование. Это тоже подрывало доверие.

Но ведь значительная часть просьб — сомнительного содержания?

— До этого президенту писали письма. Треть из них — от сумасшедших. И даже в этом белом шуме можно найти интересные инициативы.

Хоть одна петиция была реализована?

— После первых пяти, которые не приняли в виде каких-то решений, я не следил.

Можно назвать это одной из ошибок Порошенко?

— Одна из основных его ошибок — попытка коррумпировать гражданское общество. Лояльные активисты получали право представлять все общество. С ними Порошенко периодически встречался. Некоторые попали в список БПП. А настоящих майдановцев вытеснили. В конце концов, гражданское общество отвернулось от президента.

Как усовершенствовать механизм с петициями?

— Это один из элементов коммуникации. Должны быть и другие.

Избранный президент Владимир Зеленский обратится к общественности. На первых этапах такой диалог станет одной из особенностей его работы. Петиции и другие механизмы будут популярны.

Что просили украинцы у президента

Девять петиций, набравших больше всего голосов.

1. Отмены растаможки и акцизного налога на импорт авто.

"Сколько можно народ доить, этого нет ни в одной цивилизованной стране", — говорится в тексте обращения.

2. Законодательно утвердить право граждан Украины на защиту. Предлагали дополнить статью Конституции, что каждый гражданин имеет право на свободное владение огнестрельным оружием для защиты. Принять закон "О гражданском оружии и боеприпасах".

3. Отменить денежный залог для коррупционеров.

4. Назначить Михеила Саакашвили премьер-министром.

5. Внедрить электронную систему голосования с отпечатком пальцев в Верховной Раде. Чтобы исключить кнопкодавство.

6. Увеличить меру наказания государственных служащих за взяточничество (карается штрафом от 12 750 грн до 12 лет лишения свободы. — ГПУ). Для высших руководящих должностей ввести обязательную конфискацию имущества и 20 лет заключения без права помилования.

7. Расширить инструментарий Фонда гарантирования вкладов. "Заморозить" депозиты более 200 тыс. грн в неплатежеспособных банках, чтобы те имели время собрать средства для выплаты вкладов.

8. Уменьшить количество народных депутатов до 100 человек (конституционный состав Верховной Рады — 450 нардепов. — ГПУ). "Ради экономии средств", — сказано в тексте.

9. Прописать сложение полномочий депутатами всех уровней, мэрами, президентом в месячный срок, если они не выполняют предвыборные обещания.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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