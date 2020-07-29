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четверг, 30 июля 2020 05:31

Популярность Пальчевского растет в Киеве и по всей стране

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Страна стоит на пороге местных выборов. Социологи и эксперты говорят, что эта кампания сильно отличаться от предыдущих. Впервые за много лет украинцы хотят видеть у власти не молодых реформаторов, а людей с опытом и умением руководить.

За год "слуги народа" не раз дискредитировали себя и в очередной раз не оправдали надежды. От прошлогодней поддержки команды президента электоратом мало что осталось. Этот сигнал мгновенно уловили на местах и уже готовятся стать реальной альтернативой центральной власти.

В регионах штабы партий только начинают подготовку к избирательной гонке, а в Киеве она уже идет полным ходом. И здесь больше всего удивляет Андрей Пальчевский и его политическая сила. Его поддерживают 11% жителей столицы, согласно исследованию Центра Разумкова.

Столичные выборы важны в разрезе всей страны. Киев — во многом показателен, и успех здесь будет означать поддержку в большинстве областей Украины, считает политический эксперт 32-летний Анатолий Октисюк: "Выборы в Киеве — это политическая проекция для всех игроков на общенациональном уровне. Интересно, что тот же Пальчевский и его партия "Победа" развернули активную кампанию не только в Киеве, но и в других городах и областях. При этом команда работает активнее конкурентов. Если партия Пальчевского сможет быть успешна на местных выборах в Киеве, то получит хорошую возможность использовать этот рейтинг для продвижения своих политических целей и по всей Украине".

Высокая поддержка избирателями Пальчевского и его политсилы не удивляет и политического эксперта Вадима Карасева, 64 года.

"Пальчевский — серьезный кандидат, учитывая его публичную активность. Его умение держаться на публике, подготовка и образование — это только начало", — говорит он. Отмечает, что Пальчевский сильный оратор и нравится людям как личность.

Букмекеры, которые разбираются в результатах выборов, верят в шансы Пальчевского. На победу общественного деятеля и основателя клиники "Евролаб" принимают ставки с коэффициентом 4.0, согласно последним данным. Только за одну неделю шансы Пальчевского удвоились. В кандидата от "Слуги народа" Ирину Верещук специалисты верят вдвое меньше, и на ее победу дают коэффициент 8.0.

Украинские выборы непредсказуемы, и "темные лошадки" здесь часто побеждают фаворитов. Теперь слово за избирателями. До местных выборов остается чуть меньше трех месяцев.

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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30
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