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пятница, 19 июля 2019 05:40

Полтавская мафия выступила против Олега Петровца

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Лидер антикоррупционной общественной организации "Сознательные", местный депутат Олег Петровец баллотируется в народные депутаты по 145-му избирательному округу от ЧП "Слуга народа". Он поддерживает президента Владимира Зеленского и его команду. Однако старая власть вцепилась в Полтавщину зубами.

Эти люди хитрые. Придумали схему, как остаться на "потоках" - выдвинули своего помощника Андрея Бобляха как "нового" человека, подают его под зелеными флагами как "политика из народа". Однако где у простого человека взялось столько денег, чтобы залепить своим лицом всю Полтаву? Эти деньги ему дают местные князьки, которые "доят" Полтаву десятилетиями.

И их план осуществился бы. Если бы Олег Петровец не зарегистрировался по 145-му округу. Он пошел к людям. Проводит по 10-12 встреч в день, общается с людьми. Развернул такую активность в округе, что местные чиновники от испуга включили весь арсенал противодействия. Потому что увидели, что молодой политик, неподконтрольный им, может победить и стать народным депутатом. А этого они не хотят допустить. Поэтому включили мощный админресурс.

С помощью подкупа начали отменять в судах его регистрацию. Пытались уничтожить все упоминания о том, что он является членом партии "Слуга народа". Хотя Петровец вступил в эту политическую силу весной 2019-го и Центральная избирательная комиссия зарегистрировала его в качестве кандидата-партийца "Слуги народа".

Когда же снять его с выборов не удалось, местные князьки начали огромное давление на кандидата Петровца.

Всеми правдами и неправдами:

- за ночь сняли его рекламные щиты;

- заблокировали выходы статей в газетах;

- его постоянно преследуют стаи титушек;

- пытаются сорвать встречи в селах и дворах.

Но он продолжает встречи.

- Я готов бороться и знаю, как это делать. Если бы взяточники меня не боялись, со мной так упорно не воевали бы, - говорит Олег Петровец.

Он новый человек, который не зависит от местных олигархов. И это их пугает. Он сможет противодействовать их схемам в случае победы. Им такой борец с коррупцией не надо.

А нам? Хватит уже самых дорогих фонтанов и елок, пока люди теряют колеса на дорогах, по детской больнице гуляют тараканы, а перевозчики шантажируют пассажиров и поднимают цену на проезд.

Не дай себя обмануть! Приходи на встречу во дворе, в селе - сам увидишь, услышишь и решишь. Читай официальные страницы Олега Петровца в "Фейсбуке" и "Инстаграме".

Думай сам! Решать тебе, кого выбирать - их "подставных уток" или единственную альтернативу, кто говорит правду людям и имеет силу ее отстаивать.

Президенту Владимиру Зеленскому нужна поддержка, сильные новые политики, а не продажные кнопкодавы.

Голосуй правильно! Голосуй за Олега Петровца!

Автор: Андрей ЛИТНИЙ
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