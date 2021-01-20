Перед выборами полторы тысячи человек сменили прописку

17 января состоялись повторные выборы городских голов в Борисполе и Броварах Киевской области и Новгороде-Северском на Черниговщине.

В Броварах побеждает действующий городской голова 43-летний Игорь Сапожко, по параллельному подсчету голосов набрал 53,98%. В Борисполе кандидат от "Европейской солидарности" Владимир Борисенко, 33 года, получил 28,41%. В Новгороде-Северском впереди выдвиженка партии "Родной дом", секретарь горсовета 49-летняя Людмила Ткаченко.

В Броварах на выборы пришли 43,02% лиц, Борисполе — 30,15%, в Новгороде-Северском — 41,48%.

В Броварах полиция привлекла к административной ответственности 42 человека — они разглашали результаты своего голосования, портили бюллетени. Задержали группу киевлян, которые изменили место регистрации. Возбудили уголовное дело из-за предоставления ложной информации в орган ведения Государственного реестра избирателей.

В конце октября от коронавируса умерли избранные городские головы Борисполя 60-летний Анатолий Федорчук и Новгорода-Северского Олег Бондаренко, 47 лет. В Броварах из-за многочисленных нарушений суд признал недействительными результаты предварительного голосования. Поэтому Центральная избирательная комиссия назначила его повторно.

— В Броварах партии регистрировали много наблюдателей. Полторы тысячи человек изменили регистрацию, чтобы голосовать в этом городе. Из 40 тысяч избирателей, 25-30 процентов — куплены, — говорит политтехнолог 44-летний Алексей Голобуцкий. - Явка была самая высокая (на местных выборах 25 октября 2020-го участие приняли 36,88% человек. - ГПУ). Во время карантина появилось время. Экономическая ситуация ухудшилась, люди чувствуют себя неуверенно. Это увеличило возможность подкупа.

Изменение избирательного адреса может повлиять на результат?

— Да. Это одна из технологий. В Броварах партии для преодоления 5-процентного барьера надо, чтобы за нее проголосовали более двух тысяч избирателей. Полторы тысячи сменили адрес. Даже если они не все работают на одну партию, это влияет.

Почему представители "Слуги народа" не победили?

- У "Слуги народ " с октября ухудшились рейтинги. Поддержка будет падать и дальше, в частности, из-за тарифов на газ.

В Киевской области партия не является лидером. Кроме того, в Броварах ни у кого не получилось бы выиграть у действующего мэра. На местных выборах украинцы руководствуются мнением: пусть остается, как есть, лишь бы не хуже.

На следующей неделе Верховная Рада может назначить выборы мэра Харькова, после смерти в декабре прошлого года Геннадия Кернеса. Состоятся весной или их назначат на осень?

- Вероятнее - на осень. Это выгодно местным властям и другим игрокам.

Исполняющего обязанности городского головы Харькова Игоря Терехова могут обойти. Есть Добкин, Фельдман (бывший "регионал" Михаил Добкин был мэром Харькова в 2006-2010 годах, нардеп от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Александр Фельдман избирался на внеочередных парламентских выборах в 2019-ом по округу в Харькове. - ГПУ).