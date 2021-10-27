"Партия Зеленского остается полувиртуальной": проходят промежуточные выборы в Верховную Раду

- В Черкассах есть все - люди, уникальные места, история. Надо просто привести это к нормальному качественному виду, — говорит президент 43-летний Владимир Зеленский после открытия Шевченковского центра в Каневе Черкасской области. Во время рабочей поездки водил с собой мэра Золотоноши 54-летнего Виталия Войцеховского — кандидата в народные депутаты от партии "Слуга народа" в округе №197. Там – в Золотоноше, Каневе, части Сосновского района города Черкассы, частях Каневского и Черкасского районов 31 октября состоятся промежуточные выборы в Верховную Раду. В январе нардепа из этого округа 30-летнего Александра Скичко президент назначил главой Черкасской областной государственной администрации.

Автор: president.gov.ua Охрана Владимира Зеленского придерживает металлические конструкции с информационными плакатами. От сильных порывов ветра они рискуют упасть. Президент находился в рабочей поездке в Черкасской области 20 октября. Кандидат в народные депутаты от партии ”Слуга народа” в округе №197 Виталий Войцеховский (на фото слева) встретил его в Каневе и сопровождал к Золотоноше

В округе баллотируются 25 кандидатов. В частности, самовыдвиженец экснардеп Владислав Голуб, бывший нардеп Андрей Ильенко от "Свободы", кандидат от "Европейской солидарности" - первый заместитель председателя Черкасского облсовета Роман Сущенко, из "Национального корпуса" - Дмитрий Кухарчук. Зарегистрировали и "клона" для кандидата Войцеховского. Мужчина сменил свое имя и фамилию за шесть дней до регистрации. Суд упразднил изменение имени этого кандидата. "Клона" получил и самовыдвиженец Голуб.

31 октября будут выбирать народного депутата также от округа №184 на Херсонщине - город Новая Каховка, Бериславский, Великолепетский, Великоалександровский, Высокопольский, Горностаевский и Нововоронцовский районы. Парламентарий из этого округа 50-летний Игорь Колыхаев в прошлом году был избран мэром Херсона.

На мандат претендуют 15 кандидатов. В частности, заместитель председателя областного совета Геннадий Лагута от партии "Нам здесь жить". От "Слуги народа" - глава облгосадминистрации 37-летний Сергей Козырь. Его имя накануне выборов разместили на билборде программы Зеленского "Большая стройка" с надписью: "Сергей Козырь. Пообещали — сделали".

В Харькове будут выбирать мэра. Геннадий Кернес, занимавший должность с ноября 2010-го, умер из-за осложнений коронавируса в прошлом году. Претендуют на кресло городского головы 11 выдвиженцев. Исполняющий обязанности городского головы, секретарь Харьковского горсовета 54-летний Игорь Терехов идет на выборы от партии "Блок Кернеса - успешный Харьков".

Среди кандидатов бывший народный депутат и мэр Михаил Добкин идет самовыдвиженцем, Владимир Плетнев - от "Партии Шария", Александр Скорик - от "Европейской солидарности". Самый молодой претендент - 25-летний Константин Немичев от партии "Национальный корпус". Единственная женщина – Алина Мустафаева. Самому старшему кандидату – 64 года. Это пенсионер Виктор Величков, самовыдвиженец, член ОПЗЖ. Кандидата от "Слуги народа" нет.

Предстоят внеочередные местные выборы в Донецкой и Луганской областях. Это 10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь в Северодонецком и Щастянском районах Луганщины. В августе Центральная избирательная комиссия заявила о невозможности провести там голосование. Однако это решение обжаловали в суде.

На организацию голосования 31 октября из бюджета было выделено почти 65 млн грн.

- Для "Слуги народа" важно показать, что их рейтинг критически не снижается. Так подтвердят статус провластной партии, - рассказывает глава Гражданской сети "Опора" 39-летняя Ольга Айвазовская.

— На эти выборы не могли выдвигать кандидатов, которые не были активны в округе или в регионе. Претенденты-туристы выиграть не смогут. Кампания короткая и повысить рейтинг для новоприбывшего сложно.

Мэр Золотоноши имеет персональный рейтинг. Его выбирали в пределах того округа, где он выдвинулся. Имеет узнаваемость и возможность задействовать административный ресурс. То же касается Херсонщины. Резерв партии власти – незначительный. Ставка на главу облгосадминистрации для них кажется перспективной.

Админресурс – не новое явление, но его нет в законах. Президент неоднократно использовал свою узнаваемость и бюджетные средства для визитов и представления кандидатов от "Слуги народа". Так было на местных выборах. Это нарушение стандартов честного и свободного волеизъявления. Наказание за это не предусмотрено.

- Выборы важны лично для Зеленского и "Слуги народа", чтобы показать лидерские позиции. Готовы идти на все, — говорит председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, 48 лет. - Можно вспомнить печальную победу кандидата от "СН" Василия Вирастюка в Ивано-Франковской области (во время подсчета голосов на участок приехали представители "Слуги народа" и Служба безопасности. Впоследствии выяснилось, что исчезли бюллетени. - ГПУ). Он фактически проиграл голосование, но выиграл подсчет голосов из-за исчезновения части бюллетеней. Все это по лекалам 1990-х. Другие политические партии не сделали выводов — проглотили ситуацию с фальсификацией. В Херсонской и Черкасской областях эта ситуация может повториться.

Зеленский приезжал в Черкасскую область якобы с рабочим визитом, который был только в пределах округа и с привлечением претендента от "слуг". Использует админресурс для поддержки своего кандидата.

Другие технологии в этом округе напоминают подкуп избирателей. Заключают соглашения с агитаторами и наблюдателями, которых поощряют материально. Эти факты фиксируют политические оппоненты "Слуги народа". Опыт Ивано-Франковска свидетельствует: если кандидат не побеждает, можно использовать другие механизмы. Это негатив для репутации государства. Украину будут воспринимать так, что не может провести демократические выборы.

Кандидатами взяли мэра и главу ОГА. Это потому, что партия Зеленского остается полувиртуальной, их офисы пустые. Проще вкладывать деньги в рекламу, а не строить структуру. Теперь "слугам" не хватает авторитетных кандидатур на местах. Баллотирование главы ОГА – это нелогично вообще. Занимает высокую должность, которую разменяет на мандат депутата. Проблемы на местах очень велики, если партия прибегает к такому.

С другой стороны, партия власти не участвует в выборах в Харькове. Имеет одни из самых высоких рейтингов, но здесь сдалась. Это свидетельствует о том, что "Слуга народа" не имеет реальной региональной структуры.

- Не хотелось бы, чтобы выборы в Харькове были грязные. А они такими, скорее всего, будут, — говорит политолог Виталий Бала, 55 лет. - Власть определилась, что поддерживает Терехова. У них нет сильного кандидата. Поэтому им нужно, чтобы поддерживающий человек побеждал. Что будут фальсификации и подкуп, понятно. Власти имеют контроль над правоохранителями и закроют глаза на это. Но неизвестно, позволит ли это Терехову набрать более 50 процентов в первом туре. Если все будет так, как в Ивано-Франковске, это не выборы, а назначение победителей.